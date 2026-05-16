Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбасса

Виталий Портников
16 мая 2026, 08:09
Политический обозреватель объясняет, почему отказ президента США поддержать требования Путина стал сигналом для Украины и что это означает для дальнейшего хода войны.
В Вашингтоне не готовы поддержать российский сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, ua.depositphotos.com

Пока Вашингтон пытается удержать баланс между поддержкой Украины, конфликтом на Ближнем Востоке и переговорами с Китаем, вопрос российско-украинской войны остается ключевым для мировой безопасности. Виталий Портников анализирует, почему отказ Дональда Трампа поддержать требования Кремля по Донбассу стал важным сигналом для Киева и что это говорит о настоящих намерениях Владимира Путина. Журналист и политический обозреватель объясняет, как Москва использует затягивание войны в своих интересах. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно отреагировал на вопрос о том, разделяет ли он видение российского президента Путина относительно необходимости вывода украинских войск из той части территории Донецкой области, которая до сих пор остается под контролем легитимного украинского руководства. Напомню, что это условие как условие возвращения Российской Федерации за стол переговоров с Украиной и Соединенными Штатами в последние недели выдвигают ведущие российские чиновники. Об этом неоднократно говорил и российский президент Путин, который подчеркивал, что война может приостановиться, если украинские войска покинут ту часть территории Донецкой области, которая сегодня контролируется Киевом.

Отвечая на другой вопрос о возможности приезда в Россию, Дональд Трамп подчеркнул, что он будет прилагать к этому все усилия, но связал свою вероятную, а может точнее сказать — невероятную поездку как раз с окончанием российско-украинской войны. Кстати, этот вопрос Трампу задавали как раз в тот момент, когда он отправлялся в Китайскую Народную Республику. Именно сегодня начнется этот его важный визит. И задавал этот вопрос не американский, а российский журналист из официального российского пропагандистского государственного агентства ТАСС.

Таким образом, в Кремле еще раз убедились, что Трамп продолжает связывать улучшение американо-российских отношений и даже свою поездку в Москву именно с завершением российско-украинской войны. С завершением, к которому у Путина нет ни малейшего желания. Таким образом, стоит задаться вопросом: какой будет реакция российского президента на эти слова американского?

Мне кажется, здесь нужно понять достаточно простую вещь. Путин может и не надеяться на то, что Дональд Трамп разделяет его видение завершения или даже приостановки российско-украинской войны. И он может не ожидать приезда американского президента в российскую столицу. До сегодняшнего дня, и можно сказать с первого дня, когда Дональд Трамп вновь появился в Овальном кабинете, у Путина была абсолютно понятная и четкая тактика — тянуть время, чтобы таким образом предотвратить новые американские санкции против Российской Федерации и уменьшить возможности американской военной помощи Украине.

Сейчас Путин может считать, что находится в неплохой ситуации по всем этим пунктам взаимодействия с американской администрацией. Новые санкции, по крайней мере энергетические, вряд ли возможны в условиях этого острого энергетического и экономического кризиса, который сейчас усиливается в мире на фоне войны Соединенных Штатов с Ираном. И какого-то реального выхода для Дональда Трампа из этой войны не то что не ожидается — его практически невозможно найти в тех политических условиях, которые сложились в результате этой войны.

Есть определенная надежда, что Трамп будет искать выход вместе с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Но это только в той ситуации, если китайский лидер заинтересован в том, чтобы найти этот выход вместе с американским президентом, а не надеяться, что дальнейшее развитие ситуации еще больше ослабит Соединенные Штаты Америки и укрепит геополитические позиции самого Китая.

Что касается военной помощи Украине, Путин может надеяться на то, что дефицит оружия, который сейчас наблюдается в самих Соединенных Штатах, также не даст Вашингтону возможности выполнять даже свои обязательства по программе PFP (ПУРТ), которая предусматривает закупку американского оружия европейскими союзниками. Уже сейчас говорят о значительных задержках в поставках оружия Соединенными Штатами, даже когда речь идет о запросах европейских государств для обеспечения собственной безопасности. И, без сомнения, то оружие, которое могло бы попасть в Украину, в частности компоненты противовоздушной обороны, также становится заложником войны, которую Соединенные Штаты ведут с Ираном и которая, хочу вам напомнить, не прекращена, а приостановлена.

И сам факт ожидания нового развития событий может сдерживать американскую готовность искать новые возможности для военной помощи Украине. А между тем Россия будет продолжать свои наступательные действия на российско-украинском фронте, бомбить соседнюю страну и надеяться, что новая зима даст Кремлю возможность выдвигать новые условия.

Но вместе с тем ответ американского президента является позитивным для украинской стороны. Он, по крайней мере, демонстрирует, что Соединенные Штаты не собираются солидаризироваться с путинским режимом в его давлении на Украину. Что тандема Трамп–Путин, главной целью которого является окончание российско-украинской войны при любых условиях, даже откровенно неблагоприятных для украинцев, не существует.

Украина в этой ситуации может продолжать свои действия по ослаблению энергетического и военно-промышленного комплекса Российской Федерации. И эти действия не будут встречать негативной реакции со стороны Соединенных Штатов. "Нет" Трампа по Донбассу в принципе говорит о том, что и Украина в своей переговорной тактике может учитывать эту позицию американского президента и не искать путей договоренности с российским руководством на условиях, которые явно неблагоприятны для продолжения поиска путей окончания российско-украинской войны. И, что также важно, не воспринимаются украинским обществом.

Тем более что все мы прекрасно понимаем: контроль Москвы над украинским Донбассом — это только один из этапов российско-украинской войны. В этой войне целью для Путина и его ближайшего окружения является установление контроля над всей Украиной и уничтожение украинской государственности. Неудивительно, что как раз в тот день, когда Дональд Трамп ответил на этот вопрос и отправился в Пекин, в издании Financial Times появился текст, напоминающий: если Путину удастся завоевать всю Донецкую область, он перейдет к новым этапам российско-украинской войны.

И его целью по-прежнему остается установление контроля над важнейшими украинскими городами: украинской столицей Киевом и главным портом Одессой. И поверьте мне, что такие желания российского президента также не отражают его полного видения того, что он хотел бы сделать с украинской государственностью. А мы с вами это прекрасно знаем. Путин хотел бы, чтобы этой государственности не было, а бывшая территория Украины превратилась в ряд субъектов его террористической федерации.

И именно поэтому любую новую уступку Путин всегда будет воспринимать как путь к достижению этой агрессивной цели.

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

