'Зеркальных ударов нет': Копытько об атаках РФ по гражданским

Готовя почву для переговоров, европейские партнеры должны ясно осознавать, с кем они будут переговариваться.

https://opinions.glavred.info/zerkalnyh-udarov-net-kopytko-ob-atakah-rf-po-grazhdanskim-10764893.html Ссылка скопирована

Удар по Киеву / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС, Alerts in ua

Пока международные партнеры продолжают обсуждать возможные переговоры с Россией, Украина ежедневно сталкивается с новыми ударами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Политический обозреватель Алексей Копытько анализирует последствия одной из самых трагических атак последних лет и обращает внимание на разницу между ударами Украины по военным целям и действиями РФ против гражданского населения. Более подробно о рисках для Европы и перспективах переговоров — в материале.

14 мая – один из самых кровавых дней за последние пару лет с точки зрения гражданских жертв российских преступлений. В Киеве завершиои разбор обвалившегося подъезда 9-этажки, который россияне снесли ракетой Х-101. Уже известно, что Россия убила 24 человека, в том числе – 3 детей. Ещё 47 человек в столице пострадали. Список жертв может увеличиться. видео дня

В Харькове – 29 раненых и пострадавших, ещё три женщины ранены в области. Снова атаки дронами по жилым домам. Также враг продолжает выжигать Золочевскую громаду (к северу и северо-востоку от Харькова), просто наносит удары через границу по частным домам, вчера повредили лицей и административное здание.

В Сумах повреждения гражданских объектов – в 10 громадах, в районе Белополья россияне умышленно атаковали дроном гражданского на мотоцикле.

Это нескончаемый список.

Сегодня утром один человек убит и двое ранены в Запорожской области.

Утром 13 мая россияне дронами ранили 7 человек в Херсонской области.

Вечером 12 мая убили 8 человек в Днепропетровской области.

Это к тому, что утверждения некоторых партнёров и СМИ о "зеркальных" ударах не выдерживают критики. Принципиально разные цели и результаты.

Наглядный пример – сегодня из Рязани: украинские дроны поражают НПЗ (об этом позже, будут ещё результаты), российский "Панцирь" атакует ракетой жилой дом.

Готовя почву для переговоров, европейские партнеры должны ясно осознавать, с кем они будут переговариваться. Также надо трезво оценивать, что никакой войны до 2029 года не будет (на что отдельные персонажи в той же ФРГ продолдают рассчитывать).

Либо они включаются, чтобы обеспечить справедливый исход для Украины и предохранители от эскалации в будущем, либо процесс примет неконтролируемые формы в самый неподхолящий момент.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред