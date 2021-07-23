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Не знаешь украинского языка – до свидания

Лариса Ницой

Писательница, педагог, общественный деятель

23 июля 2021, 08:35

В Украине должен применяться такой подход: хочешь на государственную службу– знай язык этой страны и умей выражать мнение на языке своей страны, не умеешь – до свидания.

Нельзя подстраиваться под тех, кто не знает государственного языка
Чиновники будут пытаться избежать экзамена по украинскому языку / УНИАН

Введение обязательных экзаменов по украинскому языку для чиновников – это очень позитивная тенденция. Главное, чтобы эти экзамены со временем не ослабляли, не размывали и не умаляли их роль.

Украине не просто нужны политики, которые умеют говорить на украинском языке (а это очень важно, чтобы в публичном пространстве они пользовались именно государственным языком), это прицел на будущее: у народа нужно сформировать общественное сознание и общее мировоззрение, как это сделали другие страны – Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, которые, помимо экономики, сделали ставку еще и на язык. Именно с помощью языка они объединили народ, сформировали у него общую точку зрения на будущее и на историческое прошлое. Это они сделали, читая одинаковые книги, слушая одинаковые песни и просматривая одинаковые фильмы.

А мы, украинцы, этой общей точки зрения на будущее не сформировали и до сих пор не делаем ставку на язык. Соответственно, мы читаем разные книги, слушаем разную музыку (одни слушают певцов из России, другие – певцов из Украины), одни люди читают российских авторов, а украиноязычные – других писателей. Таким образом, у нас образуется мировоззренчески очень разбалансированное общество, и мы никак не можем дойти до общей точки зрения даже на будущее.

Такие экзамены для чиновников по государственному языку – это еще один шаг в глобальной программе усиления украинского языка для формирования общего украинского мировоззрения. Поэтому это очень важно. И результат не ограничится исключительно тем, что чиновники будут озвучивать позицию государства на языке государства.

При этом существует большой риск, что чиновники постараются избежать этого экзамена. Поэтому нужно бороться не с экзаменами, а с коррупционными схемами, чтобы кандидаты на определенную должность не пытались обойти это требование и необходимость сдавать экзамен. Поэтому мы должны совершенствовать законодательство, чтобы обезвредить такие лазейки.

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Кроме того, мифом является то, что мы можем отсеять вместе с теми, кто не знает украинского языка, хороших специалистов. Ведь в Украине нет людей, которые не знают украинского языка и не изучали его. Нашей независимости уже 30 лет, и украинский язык уже давно изучается в школах. И то поколение, которое претендует на должности, уже изучало украинский язык в школе (мы же не говорим о пенсионерах, которые претендуют на должности и язык не изучали).

Если люди не знают украинского языка, то это говорит лишь об их антигосударственной сути. А зачем нам такие деятели на постах? Они не будут ценными на государственных должностях, потому что будут осуществлять вредную для государства деятельность.

Для всех людей, которые идут на государственные должности не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы служить стране, сдача экзамена по языку будет доказательством их желания работать на Украину.

Что стоит усовершенствовать в заданиях экзамена? Кандидат на государственную должность должен на украинском языке не просто говорить и показать умение читать – он должен уметь на украинском языке сформулировать свое мнение. А этому учит практика написания эссе. Сегодня на уроках украинского языка такой практике, к сожалению, уделяется мало времени: в образовательном процессе больший акцент делается на изучении правил, но детей следует больше учить критическому мышлению и умению высказывать свое мнение.

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Поэтому к этому экзамену я добавила бы задание, в котором человек, который его сдает, должен обоснованно и аргументированно развить собственное мнение на заданную тему.

Однако мы говорим так, будто наши чиновники – с Марса. Но нет, они учились в наших школах и все это изучали. Если человек нормально учился в школе и хорошо учились в вузе, он легко сдаст такой экзамен.

Вообще, должен быть такой подход: хочешь служить стране – знай язык этой страны и умей выражать мнение на языке своей страны, не умеешь – до свидания.

Такой экзамен будет удовольствием для тех людей, которые действительно идут на должность служить своей стране. Если же они терпеть не могут украинского языка, то о каком служении стране может идти речь? Мы не можем и не должны подстраиваться под таких людей и создавать более мягкие условия для тех, кто не знает языка. Ведь по такой логике придется и для преступников создавать более мягкие условия, чтобы им комфортнее жилось, а это – абсурд.

Лариса Ницой, писательница, педагог, общественный деятель, специально для Главреда

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