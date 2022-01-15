УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путину

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

15 января 2022, 07:45

Москва предупреждена о катастрофических последствиях, которые будет иметь ее масштабная военная операция против Украины.

Запад предупредил Россию о катастрофических последствиях, которые будет иметь для нее военная операция против Украины
Даже отказ НАТО выполнять ультиматум Москвы в России подадут как победу / Reuters

НАТО отклонил требования России к Альянсу не принимать никаких новых членов и вывести натовские силы с территорий восточных союзников. Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Безусловным позитивом является то, что НАТО и коллективный Запад заняли четкую позицию: никакие ультиматумы России или кого-либо не принимаются, потому что они противоречат основополагающим принципам международного права и международного сосуществования. Радует то, что заявление Столтенберга прозвучало не кулуарно и тихонько в чьем-то общении, а публично и громко, так что все это услышали. Это означает, что позиция коллективного Запада начала меняться к лучшему.

Возникает вопрос о том, что будет делать Россия теперь, когда НАТО отказался выполнять ее ультиматум. Ответ на этот вопрос прозвучал из уст нескольких российских чиновников: одним из них был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вторым – посол РФ в США Анатолий Антонов. По сути, они сказали, что после внесения в Сенат США резолюции о персональных санкциях против Путина и его режима никто ни на кого нападать не собирается.

Другими словами, когда речь заходит о том, что Путину "прищемят хвост", Россия сразу находит аргументы о том, что ее действия или слова поняли неправильно, и "проклятые русофобы", собравшиеся в Украине и на Западе, клевещут на "святую Русь".

Как бы там ни было, а для внутреннего российского потребления программа минимум выполнена: россиянам показали, что Россия – великая страна, и с ней говорят на равных ведущие державы, что Россия сама противостоит всему миру, что против нее и Америка, и НАТО, и Евросоюз, но она, как крепость, отбивается от злобного Запада, который наступает на нее.

Реклама

Путин лично от Байдена, а вся его камарилья – на других уровнях получили предупреждение: если Россия рискнет пойти на полномасштабную войну против Украины, это повлечет серьезные последствия и будет просто неадекватным шагом. В России есть определенная группа неадекватов, но остальные все же остаются в сознании. В частности, военнослужащие смогут объяснить Путину, чего будет стоить такая военная операция против Украины: сколько будет трупов и крови, не говоря уже об экономике, которая просто из-за этого остановится.

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу

Как российское руководство будет объяснять своим гражданам изменение планов? Для московской пропаганды "сменить пластинку" легче, чем выпить стакан воды. Российская пропаганда справится, и с этим не возникнет проблем, ведь она не дружит ни с совестью, ни с логикой. Это подадут как очередную безумную победу – скажут, Запад нас услышал и теперь будет с Россией говорить, поэтому мы можем сокращать уровень вооружений, и никакие ядерные ракеты не будут размещены на территории Украины, другими словам, Россия сохранила мир и борется за все лучшее.

А на Западе, глядя на это, просто покрутят пальцем у виска. Там никто не будет давать России никаких расписок. Главное – Москва предупреждена о тех катастрофических последствиях, которые будет иметь ее масштабная военная операция против Украины.

Читайте такжеВоенные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москва

Впрочем, стоит ли Украине воспринимать заявление Столтенберга как намек на возможное членство в НАТО? Здесь работает известная поговорка: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Украине нельзя опускать планку и отказываться от своих амбиций. В Конституции записано, что Украина стремится к полноценному и полноправному членству в НАТО, а, значит, она должна эту ситуацию использовать в свою пользу и понимать, что многое зависит от нее самой. Если мы не проведем реформы, необходимые для вступления в НАТО, нам будет некого винить, кроме себя, в том, что мы до сих пор не в НАТО. Мы свой путь еще до конца не прошли. Чем быстрее мы его пройдем, тем больше у нас будет шансов стать членом НАТО.

Следует отметить, что в Конгрессе США уже зарегистрирован законопроект о том, чтобы предоставить Украине статус "страны НАТО+". Но это – лишь одна из форм сотрудничества с НАТО, которая позволяет стране, имеющей такой статус, получить более легкий доступ ко всем ресурсам Альянса, то есть это позволит Украине получать оружие по облегченной процедуре. Это тоже очень хорошо и важно, но этот статус не является ни заменой ПДЧ, ни формализацией нашего членства в НАТО. Это – один из элементов приближения к Альянсу.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследования России, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

viber
НАТО Владимир Путин российское вторжение санкции против России генсек НАТО война на Донбассе Дмитрий Песков Владимир Огрызко Йенс Столтенберг Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговГороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недругов Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияДоллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожания
08:10

Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недругов

07:45

Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путинумнение

07:37

В Белом доме заявили, что Путин должен выбрать либо санкции, либо деэскалациюВидео

07:10

Тройной удар по России и поддержка Украины: дипломат назвал Западу сценарий для борьбы с МосквойВидео

06:29

Россия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбытьсямнение

Реклама
06:02

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

05:28

Провал ультиматума России и победа Запада: дипломат объяснил, как действовать УкраинеВидео

05:02

Чистота и блеск: как правильно мыть и ухаживать за посудой из стекла

04:40

Такому соседу виноград будет рад: что можно и нельзя сажать возле лозы для хорошего урожая

04:17

Фронтмен ТІК похвастался снимками топлес после похудения на 30 кг

03:52

Резкий взлет доллара: появился неожиданный прогноз с новым курсомВидео

03:15

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеВидео

02:53

Известная украинская певица в одних трусиках искупалась в проруби на трескучем морозе

02:32

Не упустите время: что сажать на рассаду в январе - советы бывалых дачниковВидео

02:20

5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужаснымВидео

02:05

В Париже скончался оскароносный режиссер

01:45

Снежана Бабкина в прозрачных кружевах на голое тело показала свои ночные развлечения

01:18

Госрегулирование цен на продукты добьет производителя: эксперт назвал причинуВидео

00:51

Приметы на 15 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:04

Ирина Билык показала свою шикарную квартиру в Одессе с видом на Черное мореВидео

Реклама
14 января, пятница
23:53

Возможное вторжение РФ в Украину: Боррель озвучил 10 главных шаговВидео

23:25

Украинцев ждут новые цены на яйцаВидео

23:12

Ушел из жизни глава СБУ времен президентства Кучмы

22:37

Жуткое убийство на Закарпатье: подозреваемый рассказал, из-за чего задушил женщинуВидео

22:16

"До 40 тыс. случаев в сутки": врач озвучил тревожный прогноз по новой вспышке коронавирусаВидео

22:09

В Белом доме подтвердили наличие данных о подготовке РФ провокации на ДонбассеВидео

21:55

Очень редкое погодное явление: на Львов обрушился ледяной снег и ударила молния с громомВидео

21:46

Жена известного украинского футболиста разбилась в ужасном ДТПВидео

21:45

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

21:27

В СБУ нашли признаки причастности России к кибератаке на госсайтыВидео

21:06

Поставки газа через Украину и переговоры с РФ, США и Германией: у Зеленского раскрыли планы Киева

20:50

Находчивость без границ: раскрыта новая опасная схема мошенниковВидео

20:39

США пригрозили России "громкими разборками" в ООН - Foreign Policy

20:37

Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейВидео

20:22

В Карпатах туристы набросились на отдыхающих и начали стрелять из-за вызова коповВидео

20:07

Встреча Зеленского, Байдена и Путина: в Кремле сделали заявление в ответ на инициативуВидео

20:01

"Голословная информация": Песков высказался о провокации для вторжения в УкраинуВидео

19:53

Убивает холестерин: ученые назвали напиток для здоровья сосудов

19:44

Липсинк баттл возвращается на 1+1: какие обновления ждут зрителей во втором сезоне шоу

19:32

В СНБО рассказали, кто может заниматься кибератаками против УкраиныВидео

Реклама
19:30

Зачем Порошенко яркое шоу и его грандиозная встреча в аэропортумнение

19:17

Украина готова к вступлению в НАТО: у Зеленского призвали Альянс к разговору и выдвинули требованияВидео

19:00

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

18:46

Непогода в Киеве: дерево упало на поликлинику, а рекламный щит разбил авто

18:42

Школьное питание: в Кривом роге подают "золотые" макароныВидео

18:20

Шинейд О'Коннор решила покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына

18:10

РФ готовит нападение на боевиков Донбасса для оправдания вторжения в Украину – CNNВидео

18:07

Проблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет труднымВидео

18:04

В Киеве водитель едва не забил до смерти прохожего из-за замечанияВидео

17:57

Прямые переговоры Зеленского, Байдена и Путина: в Офисе президента объявили об инициативе УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять