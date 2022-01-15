Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путину

Даже отказ НАТО выполнять ультиматум Москвы в России подадут как победу / Reuters

НАТО отклонил требования России к Альянсу не принимать никаких новых членов и вывести натовские силы с территорий восточных союзников. Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Безусловным позитивом является то, что НАТО и коллективный Запад заняли четкую позицию: никакие ультиматумы России или кого-либо не принимаются, потому что они противоречат основополагающим принципам международного права и международного сосуществования. Радует то, что заявление Столтенберга прозвучало не кулуарно и тихонько в чьем-то общении, а публично и громко, так что все это услышали. Это означает, что позиция коллективного Запада начала меняться к лучшему.

Возникает вопрос о том, что будет делать Россия теперь, когда НАТО отказался выполнять ее ультиматум. Ответ на этот вопрос прозвучал из уст нескольких российских чиновников: одним из них был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вторым – посол РФ в США Анатолий Антонов. По сути, они сказали, что после внесения в Сенат США резолюции о персональных санкциях против Путина и его режима никто ни на кого нападать не собирается.

Другими словами, когда речь заходит о том, что Путину "прищемят хвост", Россия сразу находит аргументы о том, что ее действия или слова поняли неправильно, и "проклятые русофобы", собравшиеся в Украине и на Западе, клевещут на "святую Русь".

Как бы там ни было, а для внутреннего российского потребления программа минимум выполнена: россиянам показали, что Россия – великая страна, и с ней говорят на равных ведущие державы, что Россия сама противостоит всему миру, что против нее и Америка, и НАТО, и Евросоюз, но она, как крепость, отбивается от злобного Запада, который наступает на нее.

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Путин лично от Байдена, а вся его камарилья – на других уровнях получили предупреждение: если Россия рискнет пойти на полномасштабную войну против Украины, это повлечет серьезные последствия и будет просто неадекватным шагом. В России есть определенная группа неадекватов, но остальные все же остаются в сознании. В частности, военнослужащие смогут объяснить Путину, чего будет стоить такая военная операция против Украины: сколько будет трупов и крови, не говоря уже об экономике, которая просто из-за этого остановится.

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Как российское руководство будет объяснять своим гражданам изменение планов? Для московской пропаганды "сменить пластинку" легче, чем выпить стакан воды. Российская пропаганда справится, и с этим не возникнет проблем, ведь она не дружит ни с совестью, ни с логикой. Это подадут как очередную безумную победу – скажут, Запад нас услышал и теперь будет с Россией говорить, поэтому мы можем сокращать уровень вооружений, и никакие ядерные ракеты не будут размещены на территории Украины, другими словам, Россия сохранила мир и борется за все лучшее.

А на Западе, глядя на это, просто покрутят пальцем у виска. Там никто не будет давать России никаких расписок. Главное – Москва предупреждена о тех катастрофических последствиях, которые будет иметь ее масштабная военная операция против Украины.

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Впрочем, стоит ли Украине воспринимать заявление Столтенберга как намек на возможное членство в НАТО? Здесь работает известная поговорка: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Украине нельзя опускать планку и отказываться от своих амбиций. В Конституции записано, что Украина стремится к полноценному и полноправному членству в НАТО, а, значит, она должна эту ситуацию использовать в свою пользу и понимать, что многое зависит от нее самой. Если мы не проведем реформы, необходимые для вступления в НАТО, нам будет некого винить, кроме себя, в том, что мы до сих пор не в НАТО. Мы свой путь еще до конца не прошли. Чем быстрее мы его пройдем, тем больше у нас будет шансов стать членом НАТО.

Следует отметить, что в Конгрессе США уже зарегистрирован законопроект о том, чтобы предоставить Украине статус "страны НАТО+". Но это – лишь одна из форм сотрудничества с НАТО, которая позволяет стране, имеющей такой статус, получить более легкий доступ ко всем ресурсам Альянса, то есть это позволит Украине получать оружие по облегченной процедуре. Это тоже очень хорошо и важно, но этот статус не является ни заменой ПДЧ, ни формализацией нашего членства в НАТО. Это – один из элементов приближения к Альянсу.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследования России, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда