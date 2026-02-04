Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейна

Файлы Эпштейна — это сегодня не российская игра.

У Трампа нет другого варианта перебить темы, "поднимаемые" файлами Эпштейна, кроме как демонстрировать антироссийские настроения

1. Файлы Эпштейна практически делают невозможным выход США из переговорного процесса по Украине. В этих файлах замазано столько политиков и бизнесменов старшего и среднего поколения, что, честно говоря, трудно превратить все это в шпионский скандал. Переход в шпионскую историю будет означать, что целое поколение американских политиков были российскими шпионами. А это, во-первых, неправда. А, во-вторых, я бы не преувеличивал роль одноразового секса, даже записанного на пленку, в мировой истории.

2. Сейчас многие сравнивают файлы Эпштейна со знаменитыми любовными романами шпионок прошлого. Но любовный роман и одноразовая история, даже с последующими венерическими заболеваниями - это две разные вещи. Возможно, даже фундаментально разные вещи. Конечно, дальнейшие подробности будут портить жизнь американским политикам в целом и Трампу в частности. Но секс с российскими представительницами ФСБ - это важно, но это еще не означает государственную измену или агентурную работу. Теоретически возможное изнасилование несовершеннолетней девушки гораздо важнее обвинения.

3. Файлы Эпштейна - это сегодня не российская игра. Это американская история дипстейта, которая приведет к более быстрой смене поколений американских политиков, а не к росту лояльности американских элит к России. И в этом, между прочим, глубинный провал этой спецоперации. Ну а пока Трамп вынужден обороняться. И единственный способ обороны - давить экономически на Россию.

4. Теперь об Индии. В 2025 году ежедневный экспорт российской нефти составлял 3,4 млн баррелей. На Индию приходилось 1,4 млн. Накануне звонка Трамп-Моди, министр энергетики Индии заявил, что в марте они уменьшат закупку российской нефти до 0,8 млн баррелей. Моди в своем комментарии по поводу звонка Трампа о нефти не сказал ни слова. Другими словами, о полном прекращении закупки российской нефти речь вообще не идет. В оптимистичном сценарии можно говорить о вероятном сокращении закупки российской нефти на 30-40%. Это много, но только если это действительно будет замещение российской нефти, а не подмена российской нефти на российскую, но под чужим флагом. Но даже в таком случае - это все равно будет означать большие скидки и потери РФ от нефтяных поступлений.

5. При любых обстоятельствах, вся эта история приведет к увеличению потерь для российского бюджета. Российская экономика продолжит свое падение. И кризисные явления будут только усиливаться. Это не приведет к коллапсу в 2026 году, как многие предсказывают. Но провалы будут ощущаться фактически во всех отраслях российской экономики.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

