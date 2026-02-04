Путинские войска будут продолжать террор Украины?

По состоянию на этот час известно, что сотни домов в Киеве и Харькове остались без отопления.

Атака РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГосЧС, ua.depositphotos.com

Так называемое "энергетическое перемирие" закончилось этой ночью очередным массированным обстрелом критической инфраструктуры Украины. Путинские войска применили как стратегическую авиацию, так и баллистические ракеты. Также имеется пока официально не подтверждённая информация об очередном пуске гиперзвуковых "Цирконов".

Под ударом оказались ТЭЦ и ТЭС, работавшие исключительно в режиме обогрева жилых районов Киева, Харькова и Днепра. "Цели — не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25°", — заявил министр энергетики Украины.

По состоянию на этот час известно, что сотни домов в Киеве и Харькове остались без отопления. В украинской столице в результате обстрела пострадали пять человек.

Перемирие, которое уместнее назвать перезарядкой, завершилось предсказуемо. Завтра в ОАЭ должны продолжиться переговоры между делегациями Украины, РФ и США. Террор мирного населения, прозванный Холодомором, по замыслу Москвы, должен оказать максимальное давление на Киев.

Остаётся лишь один непрояснённый вопрос: Дональд Трамп, по словам самого президента США, просил Путина не наносить удары по энергетике в пиковые морозы и сокрушался, что украинцам "очень холодно". Будет ли этот удар трактован Вашингтоном как акт неуважения к личным просьбам американского лидера — или там скажут, что в Украине уже потеплело?

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

