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Заключенные интервью не дают: выиграет ли Лукашенко от "признаний" Протасевича

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

5 июня 2021, 19:44

Все выглядит так, будто Лукашенко – крупнейший диктатор Европы, а не Путин. И на фоне Лукашенко с Путиным еще вроде можно говорить.

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Роман Протасевич дал интервью белорусскому госканалу / Reuters

Интервью Протасевича демонстрирует то, для чего на самом деле Лукашенко была нужна эта спецоперация. Время было выбрано спонтанно, потому что Протасевич пролетал в воздушном пространстве Беларуси (что, вероятно, делает не так часто), а вот цель – именно для использования его в этой пропагандистской кампании, направленной на усиление позиций режима Лукашенко.

Путем так называемых признаний своего пленника государственная пропаганда дает сигнал белорусам, в том числе – участникам протестных акций, о том, что ими якобы манипулировали, злоупотребляли их доверием, что они пошли за такими людьми и этого делать больше не нужно. Это - определенный элемент развенчивания протестных настроений - Лукашенко думает, что таким образом, через дискредитацию, он укрепляет свой режим.

Какая-то часть белорусов, конечно, может в это поверить, но не внешний мир и не белорусские оппозиционеры со стажем. Потому что заключенные не дают интервью – все понимают, что ему дали возможность говорить только тогда, когда он может говорить в интересах тех, кто дал ему эту возможность.

Другая задача, которая стоит за этим интервью - внести некий раскол в нынешнюю белорусскую оппозицию. Ведь есть признаки того, что с помощью этой спецоперации белорусский режим пробует поссорить оппозицию между собой. В интервью Протасевича звучала фраза о том, что его якобы сдал в КГБ один из его соратников за якобы какой-то личный конфликт. Не удивлюсь, если впоследствии таким образом могут дискредитировать и Светлану Тихановскую – мол, это она его "сдала".

Для России здесь есть несколько полезных сторон. С одной стороны, все выглядит так, будто Лукашенко – величайший диктатор Европы, а не Путин и что его режим более брутален, авторитарен и кровожаден, чем путинский. И на фоне Лукашенко с Путиным еще вроде можно говорить. Прекрасная возможность в этом убедиться появится скоро – например, во время переговоров Байдена с Путиным.

Второй момент - идеологически российский режим мало чем отличается от белорусского и видит опасность для себя в так называемых цветных революциях, которые они называют государственными переворотами, которые якобы связаны с происками иностранных спецслужб. В этом плане россияне заинтересованы в том, чтобы Бацька подавил протест и россиянам не пришло в голову повторять подобные явления против режима Путина. Поэтому россияне будут всячески ему в этом помогать, даже пренебрегая правами своей гражданки Сапега, потому что РФ даже не требует ее возвращения в Россию и вообще не занимается ее правами как человека.

Читайте такжеУкраинскому "совку" пора прощаться с мечтами о " порядке, как у Лукашенко"Запад, со своей стороны, вряд ли будет реагировать на интервью Протасевича, но будет продолжать реагировать на сам инцидент, который с ним произошел. Все понимают, что человек, который находится в неволе, не может отвечать за свои слова, потому что его могут заставлять их говорить. Так что дело в самом инциденте как вопиющем случае нарушения прав человека. В Беларуси это, к большому сожалению, массовое явление – она сейчас переживает кульминацию политических репрессий. ЕС уже де-факто прекратил авиасообщение с Беларусью. А что касается персональных санкций в отношении режима Лукашенко и поддерживающих жизнедеятельность белорусского режима, то он работает над этими санкциями. Ранее было заявлено, что они взяли месяц времени для работы экспертов, которые будут подсчитывать возможную пользу и вред от введения санкций. Евросоюз - это организация, которая состоит из многих государств, из-за чего там долго согласовывают бюрократические процедуры.

Соединенные Штаты меньше связаны с Беларусью и поэтому решения там могут принимать быстрее, потому что есть консенсус в белорусском вопросе. Не исключено также, что Байден на Женевской встрече будут говорить и о Беларуси,также, как и об Украине.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

Александр Лукашенко Роман Протасевич Владимир Горбач новости Беларуси
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