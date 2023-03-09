Вы хотите выстрелять во все свои Кинжалы до прибытия Патриотов?

Это похоже на какое-то тупое упрямство подростка. Который делает что-то вопреки здравому смыслу. Просто потому, что может.

Фурса объяснил, почему россияне обстреляли Украину 9 марта / ГСЧС Украины во Львовской области

Российские генералы, похоже, предпраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов и Путинки снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Не пожалели даже свой любимый "кинжал", на который молится вся Россия, на святое дело борьбы со зловещим трансформатором в Голосеевском районе.

И чтоб что?

Вот понятно, что они этим хотели достичь с октября по январь. Но кто-то им сказал, что весна пришла? Что уже тепло? Что Европа не замерзла, что британцы не едят белок? Что цена на газ упала ниже 500 долларов. Что светловой день увеличивается?

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Они все это проспали? Какой смысл тратить ресурсы на все это сейчас? Чтобы не дать поспать украинцам? Так большинство проспало ту воздушную тревогу, отправившись спать, не дожидаясь, пока генералы набухаются окончательно. Чтобы сделать нервы энергетикам? Так те уже привыкли. Чтобы проверить, не пришли ли еще "Патриоты"? Вот проверили, не пришли. И что оно вам дало? Или вы хотите выстрелять все ваши "кинжалы" до того, как приедут "Патриоты" и начнут и их сбивать? "Так не достанься ты никому"? Не шутка же, 6 "кинжалов" выстрелили.

Это похоже на какое-то тупое упрямство подростка. Который делает что-то вопреки здравому смыслу. Просто потому, что может. И просто потому, что взрослые говорят, что так делать не надо.

А я могу!

Ну, смогли, и что оно вам дало? Их так зацепило нытье военкоров, что в результате месяцев обстрела в Харькове включили уличный свет, а в Киеве запустили троллейбусы. Так сегодня утром троллейбусы снова ехали.

Или кому-то надо рассказать бункерному деду, что они прое...стреляли все ракеты и добились этим ровно ноль и они боятся, а потому продолжают стрелять, потому что вот-вот Украина не выдержит и попадет наконец в каменный век? Вот сейчас еще добавим к нашему гениальному рецепту немного "кинжалов" и тогда точно, даже весна и лето не помогут?

Так вот, Украина вернется к экспорту электроэнергии в Европу и даже это не смогут остановить эти бестолковые обстрелы. И Земля продолжит свой путь в просторах космоса, увеличивая светловой день, чтобы вам там не говорили шаманы.

Вот реально? Чтобы что?

У вас политические мотивы доминируют над военными? Да здесь даже политических уже нет. Вы не жалеете зэков и мобиков, это ясно, но ведь ракет, ваших "кинжалов", вам должно быть жаль? Или вы просто тупые?

Всегда правильный самый простой ответ. Но ведь ты все равно ищешь рацио в действиях генералов, и тех, кто принимает решения. Ищешь зерно.

И чтобы что? Чтобы снова убедиться, что "умом россию не понять"?

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