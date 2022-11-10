Весной Путина могут отстранить, или Чем России грозит сдача Херсона

Российские военные не могут больше держать правобережье Херсона-эксперт / Минобороны РФ, общественное

​Отвод российских войск из Херсона не значит, что у города будут продолжаться бои вроде Сталинградской битвы. Украинская военная стратегия по истощению врага на этом направлении сработала "на отлично" - имея логистические проблемы, противник вынужден отходить, потому что держаться дальше он не имеет возможностей. Тем более, что русские хотят сохранить как можно больше своих войск, техники, вооружения и артиллерии. Поэтому сейчас возвращение города под контроль ВСУ - это вопрос времени. Конечно, все будет осторожно и постепенно, но вполне вероятно, что это может произойти уже к концу этого года.

Как именно будут отходить россияне - будет зависеть от того, с какими силами они смогут отойти. Можем ли мы их перехватывать и создавать проблемы во время ухода? Да, можем? Будем ли мы пытаться уничтожить определенное количество российских войск во время отхода? Думаю, что да. Русские взрывают за собой все, что возможно, чтобы задерживать ВСУ, чтобы те не спешили за ними. Но насколько будет позволять огневое поражение, настолько по российским войскам и будут наносить удары.

Конечно, сохранившиеся силы русские могут перебросить и на другие направления фронта, но не сразу. Так или иначе, эти войска сейчас в полной мере не являются боеспособными, потому что они истощены в мощных боях. Соответственно, им нужно время на доукомплектование, перегруппировку и тому подобное. Поэтому сначала их могут попытаться доукомплектовать мобилизованными, а уже через некоторое время определенное количество этих войск может появиться или на Запорожском направлении, или на востоке. Сколько времени на это понадобится - будет зависеть от того, в каком количестве они смогут отойти, сколько тяжелого вооружения они оставят. Но все равно на это им требуется от нескольких дней до нескольких недель, а для создания дополнительного образования войск - еще больше времени.

Если россияне действительно отойдут с Херсонщины, во-первых, они потеряют единственный плацдарм, который у них был на правобережье. Для Украины это важно, ведь это остановит любые разговоры россиян о продвижении в будущем на Одессу, Николаев или Кривой Рог. Во-вторых, Херсон - это областной центр, и Россия символически теряет единственный областной центр, который смогла оккупировать.

Что касается левого берега, то здесь мы получаем большее пространство для нанесения огневых поражений системами Himars, дальнобойной артиллерией, сможем доставать до рубежей с оккупированным Крымом и этим пытаться срывать логистику оккупантов. А вот будет ли украинская армия форсировать Днепр и рваться на левый берег, то вряд ли - мы будем действовать более взвешенно и мудро, чтобы не подставлять себя под удар.

А учитывая то, что россияне фактически потеряли "российскую территорию", то критика начнет распространяться и на путинский режим. Будет недовольство россиян действиями военных, что будет приводить к деморализации армии РФ, поскольку именно на них будут пытаться списать провалы в войне. В любом случае, это лишь будет усиливать раскол тамошних элит, а Путин и в дальнейшем будет терять управляемость процессом.

Бунты в целом могут быть связаны только с мобилизованными, которые сейчас, входя в зиму, будут все больше недовольны тем, как они оснащены, вооружены, а также тем, что им не доплачивают гарантированные выплаты. Плюс ко всему, такие деятели, как Пригожин и другие, которые будут сплачивать вокруг себя недовольных, зимой или весной могут спровоцировать масштабный бунт, который приведет к потере должности Путиным и смещению его с руководства Россией.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда