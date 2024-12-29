Трамп никогда не примет условия, которые Путин пытается выдвинуть, потому что его "съедят".

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Закончится ли война в 2025-м / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска

Вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году? Есть ли для этого политические предпосылки?

Все зависит от многих факторов. Главный из них, в том, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно. Фактически, он уже сейчас это делает.

Американцы заявляют, что ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев. Оптимизм, конечно, присутствует, но судя по последним событиям, американцы будут вынуждены пойти по "плану Помпео" и предоставить Украине оружие на несколько сотен миллиардов, снять все ограничения на удары по РФ, чтобы давить на россиян. Также будет работать фактор давления на российскую экономику, в частности, в вопросе нефти. Это давление также направлено и на Китай. Кстати, недавно Трамп заявил о Панаме и Гренландии и о несправедливости в их отношении. Это можно рассматривать как сигнал Китаю, потому что порты в Панаме уже более 10 лет находятся под контролем Китая.

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Что касается Гренландии, то речь идет о стратегическом значении Арктики. В будущем освобождаются новые морские маршруты, и ожидается большая борьба за Северный морской путь. Россия также активно заявляет о своем участии, как и другие страны, которые граничат с Арктикой.

Китай, что любопытно, тоже стремится участвовать в этом процессе, хотя находится далеко от Арктики. Более того, он даже объявил себя "приарктической страной", что выглядит абсурдно.

В этой связи все эти факторы работают в комплексе, и ясность может появиться ближе к концу 2025 года. Однако многое зависит от того, останется ли Путин у власти. Американцы, судя по всему, уже жирно намекают российским элитам. Например, в статьях Келлога был интересный пассаж о фиксации по линии разграничения, упоминания о том, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а рассмотрение вопроса возврата территорий начинается после ухода Путина от власти. Это – прямой намек российским элитам, который заключается в следующем: мол, убирайте этого психа, потому что все равно заставим вас платить дорого и долго.

Все будет понятно от первых шагов Трампа – с чем приедет Келлог и т.д. Трамп никогда не примет условия, которые Путин пытается выдвинуть, потому что его "съедят". Трамп хочет выглядеть миротворцем, а не лузером. Если Трамп пойдет на какие-либо уступки Путину, демократы в США начнут оказывать на него сильное давление. Однако я сомневаюсь, что Трамп станет подыгрывать Кремлю.

Тем временем Украина системно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки достигают даже таких городов, как Казань, что демонстрирует растущие возможности украинской армии. Уничтожение генерала Кириллова в Москве — еще один пример проявления силы Украины.

Американцы, вероятно, будут задавать вопрос: насколько Россия вообще контролирует ситуацию внутри своих границ? События, вроде убийства генерала в центре Москвы, говорят об ослаблении контроля.

Временной фактор, скорее всего, играет на Украину. Однако многое будет зависеть от политики Трампа, если он вернется к власти. А он, вероятно, будет оказывать давление на союзников России, а также на рынок энергоносителей, что является главным фактором для РФ.

Тарас Загородний, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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