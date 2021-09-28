Венгры ударили наши политические "элиты" под дых

Будапешт / Fountravel

Ситуация с подписанием Будапештом долгосрочного контракта с Москвой на поставки природного газа во многом примечательна.

С 2017-го года я пишу в своих статьях о том, что нельзя одной одной рукой бороться с Северным потоком-2, а другой - пассивно содействовать реализации Турецкого потока, тем более, что никакой разницы между ними с точки зрения девальвации нашего транзитного потенциала нет.

Ну не понимают европейцы такого жлобского раздвоения стратегических интересов, такие они.

Европа и так сделала для нас многое: в 2014-2015 остановила строительство Южного потока через Болгарию (где-то в Софии опять раздался вопль отчаяния: "на месте турок должны были быть мы").

Но мы взяли и проглотили Турецкий поток, который пошел через Турцию. И лимит геополитической халявы закончился.

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Заметьте, газ в Венгрию пойдет не по Северным потокам, которым у нас уделяли максимум внимания, а именно по Турецкому.

Здесь каждый получил все, что хотел: Турция - транзит и статус газового хаба, Венгрия - дешевый российский газ, Украина - Томос.

В чем вообще проблема?

Конечно, в Киеве хотели бы и Томос, и транзит, и дешевый газ, без подписания контракта с Газпромом, но так не бывает.

Каждый остался при своих.

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Я вообще считаю, что нынешняя ситуация с венгерским газом мегасправедлива.

У нас есть значительная часть населения, которая заявляет: "ми готові мерзнути заради ПЦУ" - ну так все желания сбываются.

В Венгрии такого сегмента общества нет, в Турции тоже, там вопросы веры и экономики в свое время разделили и не жалуются, при чем все довольны: и верующие (государство не вмешивается в их дела), ни остальные граждане (нет спекуляций политиков на вопросах религии в ущерб экономике).

Но почему Венгрия - "зеркало"?

А потому, что именно венграм удается бить наши политические "элиты" под дых.

Реакцию Украины на подписание ими газового контракта, в Будапеште назвали вмешательством во внутренние дела. И это правда.

Как бы мы отнеслись к гневной реакции Москвы на закупки СПГ, например, в США? У нас бы такие хороводы с песнями водили...

Венгрия говорит, что вмешательство Украины - это попытка лишить венгерские дома и венгерские промышленные предприятия дешевого энергоресурса.

И это тоже правда, так как в рациональных и прагматичных странах, инересы национального бизнеса и населения превыше всего.

И Венгрия вспоминает нам "вентиляторы и медицинское оборудование", переданные Украине в рамках гуманитарной помощи.

И это также правда. Нельзя быть бедным дворянином и требовать пылкой любви.

А если еще и не дворянин, тогда вообще лучше не играть в "сверхдержаву": тут как в истории про баню, крестик и трусы, нужно выбирать.

Или побираться по всему миру, выпрашивая гуманитарку, или надувать щеки.

Можно, конечно, делать одновременно и то, и другое, но выглядет это смешно...

Хотя, смешить других - наше все...