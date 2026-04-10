Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапеште

Поведение вице-президента США представляет собой новую тенденцию. Ни одна из предыдущих администраций Белого дома после Второй мировой войны не позволяла себе подобного.

США сделали ставку на одного кандидата в Венгрии

Современная мировая политика все чаще отказывается от принципа невмешательства, что ставит под угрозу стабильность демократических институтов в Европе. Последние действия американской администрации в Венгрии демонстрируют опасный прецедент игнорирования суверенитета партнеров ради сиюминутных политических выгод. Народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассматривает этот визит как часть системного плана по расшатыванию европейского единства. Автор объясняет, чем грозит Киеву такое изменение приоритетов Белого дома и почему уровень доверия между странами стремительно падает. О рисках новой политической линии Вашингтона — в материале автора.

Совершенно очевидно, что, несмотря на обвинения со стороны вице-президента США Джей Ди Венса в адрес Украины в якобы вмешательстве в выборы в разных странах — в частности, в США и Венгрии — объяснить его визит в Венгрию иначе, чем участием в предвыборной кампании премьера Виктора Орбана, фактически невозможно.

Это выглядит как одно из самых прямолинейных, грубых и недопустимых вмешательств во внутренние дела государства и его избирательный процесс. И это не единичный случай: как сам Венс, так и администрация Дональда Трампа неоднократно демонстрировали попытки влиять на политические процессы в европейских странах. Характерно, что такая поддержка часто направлена в пользу антиевропейских, крайне правых и порой радикальных политических сил. Это дает основания говорить об изменении подходов нынешней американской администрации. Создается впечатление, что она больше не исповедует те принципы, на которых традиционно базировалось трансатлантическое партнерство: уважение к свободе, суверенитету, территориальной целостности государств и единству между Европой и США.

Это мы видим, в том числе, и по тем предложениям по урегулированию в Украине, которые поддерживаются Соединенными Штатами Америки, которые, без каких-либо колебаний, поддерживают идеи России о том, что Украина должна уступить часть территории во имя мира. Мы видели Венса и в других очень однозначных ситуациях — например, в попытках давления на Гренландию и Данию, в попытках организовать свое присутствие там. Мы также видели и его высказывания в пользу крайне правых в Германии. К сожалению, мы уже констатируем четкую политическую линию, которую проводит администрация Дональда Трампа, — на развал единства Европы.

Если говорить об укреплении позиций Орбана после этого визита, то такие вещи, особенно за неделю до выборов, вряд ли могут иметь какое-то кардинальное значение. Скорее — символическое, политическое. Любое серьезное событие требует времени для его раскрутки в информационном пространстве, для объяснения избирателям его ценности, значения и важности. Конечно, этого времени сейчас нет, ведь до выборов осталось меньше недели. Поэтому я думаю, что решающего влияния на результаты это не окажет, но символическое значение — безусловно, да. И символическое оно как с точки зрения того, что США в лице Дональда Трампа фактически сделали ставку на одного кандидата, так и с точки зрения общего отношения к Европе. Это абсолютно символический жест.

Но перед тем как совершать такие визиты и делать такие однозначные заявления в пользу одного из кандидатов, обычно взвешивают все риски. Очевидно, Джей Ди Венс не считал это вопросом, заслуживающим подробного обсуждения. И это может свидетельствовать о небольшом значении Венгрии для внешней политики Соединенных Штатов Америки в целом — настолько, что их не слишком беспокоит возможное ухудшение отношений в случае победы другого кандидата.

В то же время мы видели, как Венс, который мог позволить себе резкие высказывания в адрес президента Украины в Белом доме, уже через месяц, улыбаясь, говорит совсем другое. Поэтому, как говорится, "бесстыжему как с гуся вода". Похоже, именно такой подход и применяет администрация Дональда Трампа.

Очевидно, Россия этому аплодирует. Здесь наблюдается полное совпадение интересов и подходов между Россией и администрацией Трампа в отношениях с Европейским Союзом — ослабление единства, расшатывание общей позиции. Поэтому можно предположить, что Москва в восторге от действий Венса в Венгрии.

В то же время Соединенные Штаты — гораздо более сложная система. Есть Конгресс, есть демократы, которые критикуют действия администрации — возможно, не так громко, как хотелось бы, но эта критика существует. Кроме того, приближаются промежуточные выборы, которые покажут, насколько политика администрации Трампа находит поддержку среди избирателей. А избиратели, в конце концов, остаются важным фактором, который нельзя игнорировать.

Стоит также отметить, что такое поведение является новой тенденцией. Ни одна из предыдущих администраций Белого дома после Второй мировой войны не позволяла себе подобного. Именно поэтому уместнее говорить о политике нынешней администрации, а не о Соединенных Штатах в целом.

Что же касается отношений между США и Украиной, то следует понимать, что в отношениях между государствами ключевую роль играют прагматические интересы. Украина не может позволить себе открытое противостояние с Соединенными Штатами, и в этом нет смысла. Однако уровень доверия в этих отношениях уже подорван, и рано или поздно это проявится и на официальном уровне.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

О личности: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", сообщает Википедия.

