США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогноз

Как это может изменить глобальную финансовую систему после 2028 года.

Пока мировая экономика входит в фазу усиливающегося соперничества между США и Китаем, все больше экспертов говорят о завершении эпохи глобальной "Кимерики" - модели взаимозависимости двух сверхдержав. Экономист Алексей Кущ анализирует, почему американо-китайский симбиоз теряет устойчивость, как это повлияет на роль доллара и какие изменения ожидают глобальные финансы после 2028 года. Подробнее о рисках и новой экономической реальности в колонке автора.

Более 50 лет мировая экономика в значительной мере развивалась в модели Кимерики, то есть синтеза Китая и Америки. Модель американо-китайского синтеза продержалась так долго, потому что она приносила профит всем участвующим в ней сторонам.

Экономическая парадигма США - формировать ресурсы дня сегодняшнего за счет дня завтрашнего.

Ключевые параметры: стимулирование внутреннего потребления и покрытие дефицитов/структурных дисбалансов за счет эмиссии государственного долга и глобальной роли доллара и американской финансовой системы (приток мировой ликвидности в долларовые инструменты).

Экономическая парадигма Китая - это формирование ресурсов дня завтрашнего за счет дня сегодняшнего.

Ключевые параметры: стимулирование внутренних сбережений для роста инвестиций, с акцентом на развитие базовой инфраструктуры и экспортно-ориентированную модель роста.

Как видим, на глобальном уровне эти две модели идеально подходят друг другу, хотя и являются антиподами как инь и янь.

Но сейчас данная модель распадается, закончился ее жизненный цикл.

В первую очередь потому, что США уже воспринимает данную концепцию глобального сотрудничества с Китаем как невыгодную для себя.

Потому что по замыслу Никсона и Киссинджера, на "выходе" данная модель должна была "перепрошить" Китай и сделать его союзником США (развитие среднего класса и внутренний политический переворот: "гласность" и "перестройка", но в китайском варианте, а не советском).

Как будет распадаться данная модель?

США столкнутся с необходимостью замедления динамики внутреннего спроса с одновременным смещением акцентов в сторону роста предельной нормы сбережений и инвестиций.

Но это "внутри контура".

А за "внешним контуром" - "сужение глобальной роли доллара", то есть его ослабление по отношению к основным мировым валютам.

На практике это означает: сокращение дефицита федерального бюджета с нынешних 6% ВВП до 2-3% за счет рестрикции социальных расходов и одновременного роста налогов.

На данный момент, 70% расходов федерального бюджета - это социальные расходы.

США - это социальное государство (судя по структуре расходных статей бюджета), при чем "разбухшее" и "перенапряженное".

Рецепт лечения понятен, но как "продать" электорату сокращение социальных расходов и одновременный рост налогов?

Если программа будет реализована, то она приведет к тому, что секвестр социальных выплат и рост налогов, негативно повлияет на платежеспособный спрос американцев.

Значительная часть долларовой ликвидности будет непокрыта платежеспособным спросом населения и бизнеса.

Это и приведет к ослаблению доллара по отношению к ведущим мировым валютам и частичной утрате им глобальной резервной функции.

Зато девальвация доллара поможет смягчить долговую нагрузку на бюджет, замедлит рост самого долга и позволит создать стимул для экспорта, то есть реиндустриализации.

Проблема в том, что Трамп действует атипично по отношению к требованиям новой парадигмы развития: на фоне исторического максимума размера дефицита федерального бюджета, он снижает прямые налоги, а не повышает, пытаясь компенсировать недобор с помощью импортных пошлин.

После решения Верховного Суда США по пошлинам - план потерпел крах.

А что нужно делать Китаю в условиях развала Кимерики?

Все с точностью до наоборот: стимулировать внутренний спрос, сокращая предельную склонность населения к сбережениям, постепенно разворачивать экспортно-ориентированную экономику на внутренний платежеспособный спрос (активизация социальных программ, например, пенсионных и т.д.).

Возникающие кассовые разрывы в потоках ликвидности Китай будет перекрывать за счет развития системы своих гособлигаций в юанях (аналог американских трежерис), развития глобального статуса юаня и китайский финансовых центров (Гонконг, Макао).

При этом Китай может снижать налоги и увеличивать социальные расходы за счет расширения дефицита государственного бюджета до 4%, 5%, 6% ВВП.

Если образно, то Китай сегодня - это условно США 80-х годов прошлого века, а США сегодня - это Китай через 20-30 лет.

Когда начнется активная фаза расхождения этих двух парадигм?

Скорее всего, уже после каденции Трампа, то есть после 2028-го года.

Ослабление доллара пока будет сдерживаться отсутствием реальной альтернативы.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

