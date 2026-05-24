Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогноз

Алексей Кущ
24 мая 2026, 23:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как это может изменить глобальную финансовую систему после 2028 года.
Трамп, Си Цзиньпин
США и Китай входят в фазу экономического развода / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пока мировая экономика входит в фазу усиливающегося соперничества между США и Китаем, все больше экспертов говорят о завершении эпохи глобальной "Кимерики" - модели взаимозависимости двух сверхдержав. Экономист Алексей Кущ анализирует, почему американо-китайский симбиоз теряет устойчивость, как это повлияет на роль доллара и какие изменения ожидают глобальные финансы после 2028 года. Подробнее о рисках и новой экономической реальности в колонке автора.

Более 50 лет мировая экономика в значительной мере развивалась в модели Кимерики, то есть синтеза Китая и Америки. Модель американо-китайского синтеза продержалась так долго, потому что она приносила профит всем участвующим в ней сторонам.

Экономическая парадигма США - формировать ресурсы дня сегодняшнего за счет дня завтрашнего.

видео дня

Ключевые параметры: стимулирование внутреннего потребления и покрытие дефицитов/структурных дисбалансов за счет эмиссии государственного долга и глобальной роли доллара и американской финансовой системы (приток мировой ликвидности в долларовые инструменты).

Экономическая парадигма Китая - это формирование ресурсов дня завтрашнего за счет дня сегодняшнего.

Ключевые параметры: стимулирование внутренних сбережений для роста инвестиций, с акцентом на развитие базовой инфраструктуры и экспортно-ориентированную модель роста.

Как видим, на глобальном уровне эти две модели идеально подходят друг другу, хотя и являются антиподами как инь и янь.

Но сейчас данная модель распадается, закончился ее жизненный цикл.

В первую очередь потому, что США уже воспринимает данную концепцию глобального сотрудничества с Китаем как невыгодную для себя.

Потому что по замыслу Никсона и Киссинджера, на "выходе" данная модель должна была "перепрошить" Китай и сделать его союзником США (развитие среднего класса и внутренний политический переворот: "гласность" и "перестройка", но в китайском варианте, а не советском).

Как будет распадаться данная модель?

США столкнутся с необходимостью замедления динамики внутреннего спроса с одновременным смещением акцентов в сторону роста предельной нормы сбережений и инвестиций.

Но это "внутри контура".

А за "внешним контуром" - "сужение глобальной роли доллара", то есть его ослабление по отношению к основным мировым валютам.

На практике это означает: сокращение дефицита федерального бюджета с нынешних 6% ВВП до 2-3% за счет рестрикции социальных расходов и одновременного роста налогов.

На данный момент, 70% расходов федерального бюджета - это социальные расходы.

США - это социальное государство (судя по структуре расходных статей бюджета), при чем "разбухшее" и "перенапряженное".

Рецепт лечения понятен, но как "продать" электорату сокращение социальных расходов и одновременный рост налогов?

Если программа будет реализована, то она приведет к тому, что секвестр социальных выплат и рост налогов, негативно повлияет на платежеспособный спрос американцев.

Значительная часть долларовой ликвидности будет непокрыта платежеспособным спросом населения и бизнеса.

Это и приведет к ослаблению доллара по отношению к ведущим мировым валютам и частичной утрате им глобальной резервной функции.

Зато девальвация доллара поможет смягчить долговую нагрузку на бюджет, замедлит рост самого долга и позволит создать стимул для экспорта, то есть реиндустриализации.

Проблема в том, что Трамп действует атипично по отношению к требованиям новой парадигмы развития: на фоне исторического максимума размера дефицита федерального бюджета, он снижает прямые налоги, а не повышает, пытаясь компенсировать недобор с помощью импортных пошлин.

После решения Верховного Суда США по пошлинам - план потерпел крах.

А что нужно делать Китаю в условиях развала Кимерики?

Все с точностью до наоборот: стимулировать внутренний спрос, сокращая предельную склонность населения к сбережениям, постепенно разворачивать экспортно-ориентированную экономику на внутренний платежеспособный спрос (активизация социальных программ, например, пенсионных и т.д.).

Возникающие кассовые разрывы в потоках ликвидности Китай будет перекрывать за счет развития системы своих гособлигаций в юанях (аналог американских трежерис), развития глобального статуса юаня и китайский финансовых центров (Гонконг, Макао).

При этом Китай может снижать налоги и увеличивать социальные расходы за счет расширения дефицита государственного бюджета до 4%, 5%, 6% ВВП.

Если образно, то Китай сегодня - это условно США 80-х годов прошлого века, а США сегодня - это Китай через 20-30 лет.

Когда начнется активная фаза расхождения этих двух парадигм?

Скорее всего, уже после каденции Трампа, то есть после 2028-го года.

Ослабление доллара пока будет сдерживаться отсутствием реальной альтернативы.

Источник

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

22:46Война
В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:44Украина
Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

21:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Последние новости

23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

Реклама
18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

Реклама
16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

13:53

Огурцы начнут давать огромный урожай: что нужно сделать как можно скорее

13:47

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

13:27

Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

13:22

На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

12:59

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

12:53

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

12:32

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

12:26

Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

Реклама
10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять