'Дух Анкориджа': Невзлин раскрыл новую информационную операцию Кремля

Публицист сравнивает риторику Кремля вокруг встречи Трампа и Путина с советским пропагандистским штампом "дух Женевы".

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Трамп, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот с видео

После встречи Трампа и Путина на Аляске в публичном пространстве заговорили о некоем "духе Анкориджа" - обороте, напоминающем советские пропагандистские штампы времен холодной войны. Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин проводит параллель с "духом Женевы" 1955 года, когда провал переговоров тоже маскировали красивой формулировкой. В колонке он объясняет, из чего, по его мнению, состоит этот новый "аромат" пропаганды. Публикуем текст автора.

Парфюм "Дух Анкориджа" Советский штамп "дух Женевы" появился по итогам Женевского совещания глав правительств четырех держав (СССР, США, Великобритании и Франции), которое проходило с 18 по 23 июля 1955 года. Ни о чем конкретном договориться не удалось, и тогда советская пропаганда, чтобы скрыть провал переговоров, унюхала в них какой-то неуловимый, но явно привлекательный "дух". видео дня

В путинской России ничего нового придумать не могут. Сперли советский штамп и придумали какой-то "дух Анкориджа".

Помните коктейль "Дух Женевы" из "Москва - Петушки"? В его состав входили: духи "Белая сирень" (50 г), средство от потливости ног (50 г), пиво "Жигулевское" (200 г) и спиртовой лак (150 г). Ну так себе составчик, невыразительный. Другое дело - "Дух Анкориджа". Это не алкогольный коктейль.

Путин и Трамп, как известно, не по этой части. Скорее так можно назвать новый парфюм. Рецепт его аромата прост, как всё гениальное. Смешать запахи вечерних памперсов Трампа и содержимого чемоданчика Путина, добавить к ним многодневный перегар Пита Хегсета и амбре рвотных масс Медведева, сверху полирнуть старческим пердежом Лаврова и нестираными портянками Герасимова, слить с душком нервного пота испуганного окриком босса Рубио, вонью грязных долларов Виткоффа и дурманящим опиумным духом сладких обещаний Дмитриева, всё это перемешать с запахами крови, гари и грязи войны - получится "Дух Анкориджа".

В Москве им до сих пор воняет, Путин регулярно на себя прыскает, в Вашингтоне вроде выветрился. Но надолго ли?

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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