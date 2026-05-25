"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусь

Москва по-братски 18 мая вкатила в Беларусь ядерку, чтобы там всем жизнь малиной не казалась, пока она с натугой решает свои проблемы в Пекине.

Москва по-братский подставила Беларусь

Пока Москва пытается удержать влияние в переговорах по войне против Украины, Кремль все активнее использует ядерную риторику и белорусский фактор. В своей колонке политический аналитик Сергей Климовский анализирует, как смещается роль Беларуси, Китая и США в будущем переговорном процессе, и почему Александр Лукашенко рискует окончательно потерять статус посредника. Подробнее о новых дипломатических расписаниях – в материале.

В Кремле не придумали ничего умней, чем с 18 мая за день до приземления "путина" в Пекине объявить ядерные учения на территории Беларуси. Основной смысл операции – показать, прежде всего китайцам, что РФ – это ядерная, а не региональная держава.

Попутно выплеснули обиду на 33 государства Европы, Австралию, Коста-Рико и Украину за то, что главы их МИД подписали 15 мая в Кишинёве соглашение о создании оргкомитета Спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине. Заодно погрозили США с территории Беларуси. Новый Пушкин может писать – "Отсель мы будем грозить США и шведу" и надеяться, что ответ прилетит по Беларуси.

Лукашенко такая "поэзия" почему-то не вдохновила. Похоже, не только одного его в Беларуси. Поэтому, комментируя 18 мая происходящее, он сообщил, что "поддерживает контакты с людьми из окружения Трампа", и тот не нападёт на Беларусь. Лукашенко ещё питал надежду, может, всё обойдётся и Трамп его простит. Не виноватый же я, что русские сами ко мне пришли и ракеты привезли, а в НАТО меня не берут из-за неблагонадёжности.

Но через два дня случилось такое, что Грыгорыч должен был подавиться знаменитыми беларускими креветками. Си Цзиньпин принял 20 мая "путина" и в этот день "Синьхуа" написала, что в Пекине ждут Вучича с 24 по 28 мая. Похоже, Вучич до этого не знал, что ему надо срочно в Пекин. Но сразу написал в Фейсбук, что позвонил Зеленскому и просил срочно направить в Белград доверенного человека. Сошлись на Тарасе Качке, министре по евроинтеграции, и тот 21 мая материализовался в Белграде. Вучич наговорил Качке много комплиментов о Зеленском. Особо отметил, что тот понимает колебания Сербии между ЕС и РФ. Пригласил посетить Белград, после того как вернётся из Пекина.

В этом момент креветка и встала поперёк горла у Грыгорыча. Видя, как всё мгновенно закрутилось с Сербией, он не мог не догадаться, что уже не едет ни в Мара-Лаго, ни тем более в Белый дом, так как местом переговоров всех с РФ будет Белград, а не Минск. Тут и Зеленский, не дожидаясь Качки, заявил 21 мая о превентивном ударе. Лукашенко на этот раз не стал показывать на карте, откуда будет удар, а выступил 22 мая с примирительной речью, что готов встретиться с Зеленским где-нибудь в Беларуси или в Украине.

Перед этим 20 мая появился слух, что Грыгорыч после чтения "Синьхуа" засобирался в Пекин, чтобы предложить себя вместо Вучича. Но 21 мая ему позвонил "путин", чтобы поговорить об идущих учениях. Похоже, он объяснил Грыгорычу, что его самолёт могут приземлить ещё в Беларуси – на учениях всякое бывает. Не надо дёргаться, Белград так Белград. Лукашенко всё понял, и уже в порядке личной инициативы предложил встречу Зеленскому где-нибудь посередине на границе.

Своеобразную черту под всем этим 22 мая подвёл Марк Рубио, находившийся с 21 мая в Швеции на встрече глав МИД стран Альянса. Он назвал Швецию образцом для НАТО и заверил, что очень рад её присоединению к Альянсу. Позиция Рубио – европейцы должны активней помогать США в решении проблем с Ираном и симметрично США помогут им решить проблемы с РФ. Подтверждением этой готовности он назвал переброску 5 тыс. военных США в Польшу и заверил – их число можно увеличить. Лукашенко пока молчит, будет он из-за этого связываться с "людьми в окружении Трампа" или нет.

Рубио также сообщил, что не видит со стороны РФ стремления к миру, но надеется, оно возникнет, и заверил, США вместе с Европой и Украиной готовы к таким переговорам.

США начинают плавно передавать Китаю роль посредника и готовятся стать просто стороной на переговорах. При этом Рубио второй раз с марта подчеркнул – США не навязывают Украине ту или иную переговорную позицию. Это уточнение он сделал для нытиков с Банковой, так как Белый дом уже достали россказни про "агента Краснова" и прочий бред.

Пока лишь сдержанный намёк – пора прикрыть "школу Портнова" и переориентировать ботофермы Подоляка на войну с РФ, а не с США. Интересно наблюдать, как те, кто два месяца обвинял Трампа в провале стратегии вбомбить Иран в каменный век, начинают рассказывать, как они сделают из Беларуси картофельное пюре. "Кофе в Ялте" меркнет. Похоже, Подоляк решил по-взрослому поквитаться с Грыгорычем за то, что изгнал его из Беларуси. Вряд ли в кремле ожидали такое, когда запускали ядерные учения.

К середине июня переход США из посредников в сторону переговоров станет более заметным, но при этом Китай будет держаться в тени и модерировать переговоры через Вучича. Одна из причин – Пекин заинтересован в конкретном результате типа "хорошая история", на который можно будет долго ссылаться, а не в игре подобной той, которую Москва вела 30 лет в Минске, делая вид, что мирит Азербайджан и Армению.

Пока Вучич будет в Пекине вникать в процесс, Каллас планирует провести 27-28 мая саммит глав МИД стран ЕС с целью утвердить первоочередные вопросы на переговорах с РФ. Нравится кремлёвцам Кая Каллас или не нравится, но она комиссар по иностранным делам Евросоюза и её не объедешь. РФ из-за структуры ЕС не сможет вести переговоры с ним по схеме Трампа через частных лиц, какими являются Виткофф и Кушнер.

Поэтому все мечтания кремлёвцев о Шрёдере и Меркель как переговорщиках от ЕС ведут в тупик. Но тупик, и ещё на старте, это совсем не то, что нужно Пекину. США тоже такое не нужно, и Трамп не продлит 17 июня лицензию РФ на торговлю нефтью, если не увидит до этой даты в Белграде начало полноценных переговоров с ЕС и Украиной. Не только не продлит, но и усилит давление.

Лукашенко не только напрочь выпал из кандидатов в посредники, коим хотел стать при содействии Орбана и Трампа, но и оказался в роли такого Ирана, у которого есть ядерное оружие, пусть и не собственного производства. Если Иран всегда говорил, у него ядерного оружия нет, и Али Хаменеи издал фетву, запрещающую его иметь, то Грыгорыч три года утверждал – оно у него есть. Теперь ещё и выкатил его, и начал вещать, что оно нужно ему для самообороны. После 24 февраля это звучит как издевательство над здравым смыслом, за который ратует Трамп.

Теперь он в прицеле у Трампа и уместно напомнить историю их отношений.

Лукашенко у канонично мыслящих сотрудников Госдепа никогда не вызывал интереса – слишком несамостоятельный диктатор. Но неканоничный Трамп ещё в первую каденцию решил заняться этим "минералом" и в августе 2019 г. в Минск прилетал Джон Болтон. В СМИ справедливо назвали это "историческим визитом".

Но в июле 2020 г. был Вагнер-гейт, а в августе восстание без оружия, которое "бацька" называл происками Запада. На Трампа пальцем не показывал и все решили – это Новая Зеландия с Чили хотят избавить беларусов от диктатора.

В январе 2021 г. президентом стал Байден, в апреле "путин" устроил "военную тревогу" на границе с Украиной, а в мае Грыгорыч захватил ирландский авиалайнер. Каноничный Байден поставил на Грыгорыче жирный крест, который в 2022 г. превратился в сплошное чёрное пятно.

Лукашенко летом 2024 г. попытался пятно подтереть и стал уверять, что сбивает над Беларусью дроны РФ, летящие в Украину. Он надеялся, это поможет вступить в БРИКС. Но в октябре на саммите в Казани в БРИКС приняли всех, кого смогли завлечь, только не Грыгорыча, который ломился туда. В Москве посчитали, что Беларусь – это ещё большее геополитическое недоразумение, чем Украина, и не надо ею засорять БРИКС. Достаточно того, что она соучредитель ООН, как и Украина, и это мешает аннексировать их по-тихому.

Лукашенко обиделся на всех в БРИКС, что Эфиопию приняли, а его нет. Через месяц в Белый дом вернулся неканоничный Трамп и снова взялся за разработку "редкоземельного" беларуса. Трамп назначил Джона Коула ответственным за Грыгорыча и это стало для того большой честью – никогда раньше спецпредставителя США по Беларуси не было. Коул – это тот самый человек в окружении Трампа, с которым он держит связь.

В 2025 г. Коул дважды приезжал в Минск – в сентябре и в декабре. Его визиты совпали с началом и завершением акций Польши и Литвы по закрытию границы с Беларусью из-за слишком бравурного наступления ра**истов на Покровск и Купянск. Формально причиной были воздушные шары с контрабандой сигарет из Беларуси. В ситуацию вмешался Китай, так как его грузы застопорились на польско-беларуской границе. Лукашенко провёл на ней с китайцами совместные небольшие военные учения, чем показал дулю Москве.

В итоге границу открыли, блокаду Калининграда снизили, Грыгорыч стал выпускать сотнями политзаключённых, США сняли санкции с "Белавиа" и "Белкалия", а московиты брали знаковое для украинцев Гуляйполе без всякой помпы. В марте в Минск в третий раз приехал Коул, чтобы обсудить перспективу восстановления посольства США в Беларуси. Такое дорого стоит. Лукашенко на контакт пошёл, пригласил всех родственников Трампа погостить в Беларуси и стал выяснять у Коула, как получить визу в США, чтобы увидеть, что выращивают на ранчо в Мара-Лаго.

Москву эти любезности с поисками общих корней между беларуским и американским картофелем на фоне "Эпической ярости" должны были привести к выводу – "Сколько Грыгорыча не корми, а он всё равно на запад смотрит". Поэтому Москва по-братски 18 мая вкатила в Беларусь ядерку, чтобы там всем жизнь малиной не казалась, пока она с натугой решает свои проблемы в Пекине и ведёт цветочно-газовую войну против Армении. Оказалось, Армения тоже не просто региональная держава.

О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

