Народ не только безмолвствует, он (в целом) даже не понял, что его фюрер опять облажался.

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Путин и ситуация в Сирии / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Им всё божья роса.

Знаете, что меня больше всего изумляет в этой истории? Девять лет власти развлекали телеплебс сказками о великой российской армии, которая успешно бьет врагов России в Сирии, поддерживая ее законного президента друга-Ассада и его осчастливленных подданных. Обыватели сидели у телевизора, глядели на грозные российские самолеты и танки, благодарного Ассада, чуть не целующего Путину руки, Ролдугина играющего на виолончели на развалинах Пальмиры и гордились своей державой, вложившей в эту войну миллиарды рублей и множество жизней, её силой и могуществом,

И вот теперь за несколько дней всё рухнуло. "Великая держава" бездарно облажалась, ее друг-Ассад свергнут, а войска спешно драпают из "благодарной" Сирии. Какие-то сирийские боевики буквально помочились Путину и его многочисленным российским телеболельшикам на головы…

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И что? И ничего…

Народ не только безмолвствует, он (в целом) даже не понял, что его фюрер опять облажался. Понятно, что открытые протесты невозможны. Но даже никакого напряжения или рефлексии (я уже не говорю о возмущениии) по поводу произошедшего не наблюдается (связывался сегодня со многими, там живущими).

Хотя, что удивляться. Еще Веничка Ерофеев писал: "у моего народа - какие глаза! Они постоянно навыкате, но - никакого напряжения в них (…) эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…". Вот так и продолжают смотреть глазами навыкате без напряжения в телевизор, периодически утирая проливающуюся на них оттуда "божью росу".

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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