Важное о контрнаступлении и информации

Контрнаступление - это большая цена. Потери неизбежны. В людях и технике. И победные фанфары - неуместны.

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О контрнаступлении лучше молчать / фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Украинское командование молчит о контрнаступлении. Те из медийщиков, кто владеет какой-то информацией - подают ее крайне завуалированно. И это - правильно, ибо:

1. Контрнаступление - это очень сложно и ответственно. И это не будет "через 2-3 дня". Поэтому нужно соблюдать информационную тишину для своих и информационно нагружать врага. Над этим работают специально обученные люди.

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2. Контрнаступление - это большая цена. Потери неизбежны. В людях и технике. И победные фанфары - неуместны. Праздновать победы нужно после того, как они получены. И с пониманием, какую цену за них заплачено.

Поэтому наберитесь терпения и ждите. Вам обо всем сообщат уполномоченные лица или люди, которые будут иметь проверенную информацию. Таких - немного. И это правильно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Если вам от нехватки информации очень хочется пойти почитать российских "военкоров" (пропагандистов) и приобщиться к их ИПСО - это вам и нам всем не поможет, а исключительно навредит. Особенно если вы будете нести их дальше в массы. Потому что-повторюсь - все происходящее крайне непросто.

Все российские "военкоры" и эксперты, даже если они ноют, наши враги. И верить им нельзя.

Поэтому если вам очень хочется следить за контрнаступлением ОНЛАЙН и с реальным пониманием "что происходит" (исключительно на локальном участке фронта), есть единственный доступный способ - принимать в нем непосредственное участие.

Но если вы прямо сейчас побежите в ТЦК, на это контрнаступление вы уже не успеете. Поэтому если идея принимать непосредственное участие в контрнаступлении вас не вдохновляет - не нагружайте свою нервную систему и нервную систему других людей информационным шумом.

В свое время вы все узнаете.

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