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Важная "птичка" в херсонском небе

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

4 сентября 2022, 08:17

После огневого давления на средства ПВО россиян, воздушное пространство правобережья херсонщины стало более безопасным для авиации и БПЛА Bayraktar ТВ-2.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 снова в деле, говорит Александр Коваленко/ Twitter/DefenceU

БПЛА Bayraktar ТВ-2 – птичка снова в деле.

Заметили, как в последнее время больше стало появляться видео с боевой работой БПЛА Bayraktar ТВ-2? И это не удивительно, ведь для него в воздушном пространстве Украины условия становятся всё более и более благоприятными.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину в сети появлялись вопросы касательно применения БПЛА Bayraktar ТВ-2 – почему так мало видео с их боевой работой? В тот период российская пропаганда сообщала, что на территории Украины были уничтожены все БПЛА Bayraktar ТВ-2, точно так же как они "уничтожили" всю авиацию и всё ПВО. Но, даже понимание, что россияне лгут не помогало критически и адекватно воспринимать отсутствие видео с узнаваемым интерфейсом.

Видео дня

Фактически, с первых же дней вторжения в Украину РОВ применение БПЛА Bayraktar ТВ-2 было осложнено наличием у врага средств поражения данных аппаратов. Речь идёт не только о большом количестве ПЗРК, но и эшелонированного ПВО, сопровождавшего оккупантов.

А потому, БПЛА Bayraktar ТВ-2 в боевом режиме применялся в редких случаях и то, не всегда демонстрировали видео, дабы не сдать врагу информацию, на каком именно направлении они задействованы. В основном данные беспилотники использовались для ведения разведки на безопасном расстоянии, а их боевое применение было в очень редких случаях.

Сейчас же ситуация меняется кардинальным образом, особенно на южном плацдарме. Ведь после методичного и планомерного огневого давления на средства ПВО РОВ, воздушное пространство правобережья херсонщины стало более безопасным для авиации и соответственно БПЛА Bayraktar ТВ-2.

С середины лета задача по уничтожению размещения средств ПВО РОВ стала не менее актуальной, чем уничтожение складов с БК, ГСМ, КП и ПУ. И итоги сами за себя говорят. Украинская авиация участила боевые вылеты на правобережье, а БПЛА Bayraktar ТВ-2 приумножает счёт уничтоженной техники.

Всего, за время полномасштабного вторжения в Украину, согласно документально подтверждённым данным известно об уничтожении и "затрофее" не менее 10 ед. только ЗРПК "Панцирь-С1". Согласно не подтверждённой документально информации, их количество в два раза больше. И это при том, что данных комплексов на вооружении вс рф было не более 70 ед. до начала полномасштабного вторжения.

ВСУ выбивают российскую технику, понижая оборонный потенциал оккупантов. И по мере того, как это успешно реализуется, повышаются наши контрнаступательные возможности.

Казалось бы, БПЛА Bayraktar ТВ-2 в херсонском небе. Мелочь, а приятно. Конечно, приятно, но не мелочь. Ведь эта птичка в небе говорит о гораздо большем, чем может показаться на первый взгляд.

война в Украине Александр Коваленко Bayraktar
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