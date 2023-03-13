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Ваши матери тоже ждут сыновей

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

13 марта 2023, 08:20
Вопрос к россиянам: зачем держать людей в подвале, без пищи и воды, если вы никак не используете их?
Российские военные, Владимир Путин
Гармаш рассказал историю пленного воина ВСУ, которого россияне 2 месяца не кормили / Facebook, сайт Кремля

В госпиталь, недалеко от линии фронта, привезли парня. Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима.

Крайняя степень истощения. Просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ВСУ, два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один русский солдат, который из жалости делил с ним свою пайку, умер бы от голода.

От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление. Когда в госпитале, мы обмывали его перед реанимацией, он был в прямом смысле холодный. Несколько его товарищей, тоже захваченных в плен, умерли от ран и голода…

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Алексею повезло. Его освободили. "Мне дали компотика", - все время повторял он, улыбаясь.

"Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи на эвакуацию, я увидел документы и фото. 27 лет. Симпатичный парень с красивой девушкой. Он просил не публиковать фоток с ним, пока не позвонит маме.

Поскольку его увезли в другой госпиталь, я не знаю, позвонил он или нет, поэтому ничего не публикую. Да и вряд ли такие фото этичны для широкого показа. Это, скорее, для будущей Гааги…

Вопрос к россиянам: зачем держать людей в подвале, без пищи и воды, если вы никак не используете их? В таком состоянии они бесполезны, ни для работы, ни для чего-то другого. Но их можно было обменять на своих. Спасти жизни своим. Ведь ваши матери тоже ждут сыновей… В чем смысл? Это какой-то дикий эксперимент? Просто групповой садизм? "Умом россию не понять…".

Источник

война в Украине Сергей Гармаш
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