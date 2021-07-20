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Хаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смерть

Вадим Аристов

Стратег, инфекционист, консультант по управленению изменениями

20 июля 2021, 07:38

При средней скорости вакцинации в 300 тысяч человек в неделю, для достижения 10-процентного уровня полного курса вакцинации Украине нужно 9,5 недель.

вакцинация, коронавирус
В Украине вакцинированы лишь около 5% людей в категории 80 + / Getty Images

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран вакцинировать по меньшей мере 10% своего населения к началу сентября.

Скорее всего, позиция ВОЗ была не в том, что этих 10 процентов достаточно, а в том, что странам желательно иметь какие-то четкие цели по вакцинации. Они видят, что развивающиеся страны сильно отстают в этом процессе и, соответственно, именно поэтому озвучили дедлайн. Однако надо опираться на вакцинацию не 10, а по меньшей мере 80-85%, хоть это и невозможно будет сделать так быстро.

Другое дело в том, будут ли правильно расставлены приоритеты. Когда ограничен ресурс и пропускная способность, то, соответственно, надо вакцинировать 10% наиболее уязвимых групп.

Сейчас, к сожалению, вакцинация продолжается хаотично и кто мотивирован и понимает, те обращаются, тогда как все остальные либо ждут, либо отказываются. За последнюю неделю примерно 76% инъекций вакцины происходило для людей моложе 60 лет. Это указывает на то, что в Украине отсутствует система работы с группами риска. Если нам нужно, чтобы бабушки и дедушки шли вакцинироваться и изменили свое мнение относительно вакцин, то государству нужно этим заниматься.

В общем, если брать среднюю скорость вакцинации у 300 тысяч человек в неделю, то для достижения 10-процентного уровня полного курса вакцинации (двумя дозами) нам нужно примерно 9,5 недель. Следовательно, вакцинация такого количества людей до середины октября не выглядит чем-то нереальным. Но вакцинация молодых и активных – это не та цель, которую ставила ВОЗ. Ведь в таком случае мы будем иметь высокий уровень госпитализаций, переполненные больницы и бешеную смертность, из-за чего будем нуждаться в новых локдаунах. Для примера, категория 80+ провакцинировано первой дозой на 5%, хотя летальность в этой группе аж 17%. То есть получается так, что именно этих людей мы фактически обрекаем на смерть.

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В Украине население не любит никаких обязательных вещей, но в случае с вакцинацией, ее обязательность - это все равно лучше, чем иметь потом значительное количество умерших людей и суровые локдауны. Более того, в законодательстве заложена возможность обязательных вакцинаций для отдельных категорий людей (для работников сферы обслуживания, общественного питания, образовательной сферы, медиков и др). Так же по закону можно проводить массовую вакцинацию в случае отнесения определенной инфекции к эпидемическим, то есть требующей вакцинации по эпидемическим показателям. Тогда отказ человека будет считаться основанием для его отстранения от работы, недопуска в заведения, ТРЦ и тому подобное.

Читайте такжеКому выгодна пандемия? Один ответ точно естьУ нас к таким методам могут прибегнуть, но для обеспечения вакцинного иммунитета у 85% населения текущего количества вакцин не хватит. И для того, чтобы принуждать, стоит еще поработать над коммуникацией, потому что пока она происходит лишь формально и никоим образом не меняет поведения людей.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда

ВОЗ новости Украины коронавирус в Украине Вадим Аристов вакцинация от коронавируса
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