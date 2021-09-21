Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски

В Украине вакцинация детей от коронавируса может начаться после того, как вакцины получат не менее половины взрослого населения / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может перейти к вакцинации детей от коронавируса после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

Домашние очаги - это основа развития эпидемии. Ввиду этого дети часто являются переносчиками вируса, который протекает у них в бессимптомной форме. Но это не означает, что их нужно вакцинировать в первую очередь, ведь в домашние очаги вирус чаще приносят либо дети-подростки, которые ведут активную социальную жизнь, либо взрослые, которые посещают офисы и подолгу находятся в закрытых помещениях. А это, в свою очередь, переносит вирус и на группы риска - бабушек и дедушек, которые могут быть восприимчивы к заболеванию ввиду их возраста.

Исходя из этого, в целом смысл в вакцинации детей от коронавируса, несомненно, есть. Но учитывая украинские реалии и то, что в Украине до сих пор не вакцинированы группы риска - взрослое население 65+, было бы логичным все силы пускать на это, то есть вакцинировать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки.

Кроме того, производители вакцин рекомендуют отложить вакцинацию детей до окончания клинических испытаний. Как следствие, беременные женщины и дети именно поэтому до сих пор находятся в группе, не подлежащей вакцинации.

В то же время, по всем принципам доказательной медицины, никаких рисков для детей в случае их вакцинации быть не должно, поскольку вакцина никоим образом не вмешивается ни в развитие организма, ни в его функционирование.

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Читайте такжеКто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врачаПоэтому здесь риски минимальны, так как нет доказательной базы, что вакцина может негативно повлиять на будущее здоровье ребенка.

По правилам проведения исследований и экстренного использования вакцин, вакцинировать эти две группы людей не запрещено, но нужно проводить их вакцинацию с осторожностью, а потому каждая страна может решать вопрос вакцинации детей и беременных на свое усмотрение.

Екатерина Сояк, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC), специально для Главреда