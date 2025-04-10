Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекина

Китай остается одним из главных торговых партнеров Украины, поэтому отношения между странами могут остыть.

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Китаю придется публично запрещать участие военных, чтобы улучшить имидж миротворца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен в Донецкой области Силами обороны Украины двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии. В ответ на это в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

Пока нет никакой прямой или косвенной информации, которая бы подтверждала, что эти граждане являются непосредственно военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. И это - ключевое. В отличие от ситуации с Северной Кореей, где регулярные войска были передислоцированы в Российскую Федерацию и участвовали в боевых действиях (правда, на территории Курской области, а не Украины), китайские граждане были взяты в плен именно в Донецкой области, то есть на украинской территории. И этот фактор усложняет ситуацию.

Публичное заявление президента Украины о факте пленения граждан Китая, безусловно, бьет по имиджу Китая как государства, декларирующего нейтралитет, стремление к достижению устойчивого мира дипломатическими средствами, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время более 80% экономики России сейчас зависит от Китая, особенно в военно-промышленной сфере.

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Не исключено, что со временем будет обнаружено и китайское вооружение или военная техника. А теперь - еще и граждане КНР. Хотя в МИД Китая сообщили, что будут разбираться в ситуации и призывают своих граждан не участвовать в любых вооруженных конфликтах.

Эта ситуация потенциально может ухудшить украинско-китайские отношения, ведь заявление президента - это фактически публичный удар по Китаю со стороны Украины. Если бы речь шла об участии регулярных китайских войск, которые были бы замечены на территории России или Украины, тогда уже мог бы встать вопрос санкций или более серьезных международных последствий. Пока же речь идет преимущественно об имиджевых и политических потерях для Пекина.

Посмотрим, какой будет дальнейшая реакция, когда СБУ получит больше информации от пленных: как именно они попали в Россию, где и когда подписывали контракты - в Китае или уже на территории РФ. Это тоже имеет значение.

Что Китай может сделать? В принципе, если они действительно выступают против того, чтобы граждане Китайской Народной Республики участвовали в боевых действиях в качестве наемников, то они должны сделать официальное заявление о том, что граждане КНР, которые будут участвовать в вооруженных конфликтах на любой стороне, в частности в войне России против Украины, будут нести уголовную ответственность после возвращения на территорию Китая или в случае депортации.

То есть должна быть четкая и конкретная реакция на эти события. Я, конечно, сомневаюсь, что это представители регулярных войск - кадровые военные Народно-освободительной армии Китая. Но, в принципе, ситуация похожа на ту, которую мы уже видели: в рядах российских войск находилось большое количество наемников - из Кубы, Бразилии, Индии, Бангладеш, стран Ближнего Востока и так далее.

Впрочем, некоторые страны Центральной Азии, в частности Узбекистан, Казахстан и другие, официально запрещали своим гражданам участвовать в боевых действиях за любую сторону. Поэтому и Китай должен выразить конкретную позицию, ведь есть факт участия его граждан в войне, и на это нужно реагировать.

Однако не стоит ожидать изменений в отношениях Китая с Россией. Их не будет - какими они были, такими и останутся. Россия и в дальнейшем будет находиться в орбите влияния Китая - как в экономическом, так и в военно-техническом плане.

Но эта ситуация - одна из составляющих, которая действительно подрывает имидж Китая в его миротворческих миссиях и так называемых дипломатических усилиях по остановке войны, но серьезных последствий для Пекина, скорее всего, не будет.

А вот между Украиной и Китаем отношения могут стать более холодными. Прежде всего - в сфере экономики, поскольку Китай является одним из главных торговых партнеров Украины. Значительная часть украинского экспорта направлена именно на китайский рынок. Также это может повлиять на другие политические площадки, связанные с дипломатическим урегулированием. Здесь позиция Пекина может сместиться ближе к российской, хотя, возможно, она останется нейтральной. Однако уровень контактов между высшим политическим руководством Украины и Китая, а также между дипломатическими представительствами, скорее всего, будет снижен.

Евгений Добряк, эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока, специально для Главреда

Кто такой Евгений Добряк Евгений Дмитриевич Добряк (род. 28 февраля 1972, г. Киев) - украинский политик. Бывший народный депутат Украины. Член ВО "Батькивщина" с 2003 г., с 9 сентября 2014 г.-1 февраля 2015 г. - руководитель Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины Магистр управления в военной сфере. Читает и разговаривает на арабском языке. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока.

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