Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

Георгий Тука
20 августа 2025, 19:10
Российский диктатор неоднократно заявлял о своих требованиях - с точки зрения Кремля, абсолютно все остается неизменным.
Путин, Сувалкский коридор, война России и НАТО
Слова Путина о гарантиях безопасности для Европы ничего не стоят / Коллаж: Главред

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о том, что страна-агрессор Россия обязалась пропишет в своей конституции гарантии ненападения на европейские страны. Это заявление - свидетельство некомпетентности Уиткоффа. Этот человек не знает реалий и живет в каком-то иллюзорном мире. Путин не собирается этого делать, поэтому не надо обращать внимание на высказывания абсолютно неадекватных людей.

Более того, российский диктатор многократно заявлял свои требования. Лавров теперь тоже раскрывает рот и говорит о "защите" русских и русскоязычных. Недаром снова подняли вопрос статуса русского языка и РПЦ. То есть, с точки зрения Кремля, абсолютно все остается неизменным.

Именно поэтому странно было наблюдать вчерашнюю встречу, где 90% внимания уделили не условиям мира (до мира еще как до Луны), даже не условиям прекращения огня, а так называемым гарантиям безопасности. Это выглядит так, будто в ваш дом залез вор и пакует чемоданы, вы вызываете полицию, а наряд вместо задержать преступника начинает обсуждать с вами, какие лучше замки или сигнализацию установить. Очевидно, что в такой момент это не главный вопрос - главное обезвредить преступника. Но вместо этого нам предлагают дискутировать о второстепенных вещах.

Кроме того, снова начали активно использовать риторику о пятой статье НАТО. Но складывается впечатление, что те, кто о ней говорит, или ее не читали, или сознательно пытаются продать украинцам пустую иллюзию. Ведь пятая статья НАТО почти ничем не отличается от Будапештского меморандума: никакой конкретики. Каждое государство само принимает решение, каким образом помогать. Например, Россия начинает войну против Украины, а Турция заявляет: "Мы поддерживаем Украину как члена НАТО, мы закрываем проливы Босфора и Дарданеллы, но воевать с Черноморским флотом не будем". То есть все сводится к пустым декларациям. А вокруг этого в информационном пространстве раздуваются "победы".

Последствия такого подхода очевидны: внимание сознательно переключают на второстепенное, и этим Россия может воспользоваться в ближайшее время. Об интересах Кремля четко написал Медведев в день встречи Путина и Трампа на Аляске. Я об этом говорил еще полгода назад, и вот теперь сам "рот Кремля" это подтвердил. Впервые за годы его твит был написан без хамства и ругани, как и подобает бывшему президенту. Он прямо заявил: это наша победа. Мы договорились, что начался мирный процесс, который может продолжаться без остановки "СВО", то есть активные боевые действия будут продолжаться. Это привело к тому, что Трамп отказался от введения дополнительных санкций. Медведев четко все расписал. И, в конце концов, виновными во всем происходящем Россия и США назовут Киев и Европу.

Итак, квинтэссенция того, что произошло на Аляске, заключается в том, что реальные интересы Кремля остаются неизменными. И все, что сейчас происходит, никоим образом не меняет стартовых позиций России. Более того - закладывается "бомба замедленного действия" и под Европу тоже.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

