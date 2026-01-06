Впрочем, сильная Европа и сохранение евроатлантического пространства гарантирует, что проблемы Китая в Европе не будет.

Китай и война / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины, kremlin.ru

Учитывая последние мировые события и слухи, европейская военная автономия, о которой говорили еще при первом сроке Трампа (но из-за качества европейских политических элит все дошло до ручки сейчас) - приобретает особый смысл.

Украина - это главный гарант стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет войско, разбирающееся в современной войне.

Европа имеет экономику и деньги, но крайне опоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?). В Европе, которая возродилась на американские деньги после Второй мировой, была кастрирована с точки зрения милитарности в те годы, политические элиты которой воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США, люди не готовы. Именно поэтому Китай, используя Россию, заинтересован в расколе и сегментации Европы. Раскол ЕС - интерес многих, в то же время сохранение единства Европы и США, включение Украины в состав ЕС - это именно то, что способно предотвратить это.

На первый взгляд, США также могут быть заинтересованы в некотором ослаблении Европы. Впрочем, сильная Европа и сохранение евроатлантического пространства гарантирует, что проблемы Китая в Европе не будет. В противном случае США все равно придется тушить этот пожар.

И, опять же, правильные действия Европы в отношении Украины могут гарантировать ЕС стабильность даже во времена турбулентности. Но достаточно ли европейские элиты качественны для таких решений? Посмотрим.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Источник

