США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампа

Удержится ли Трамп у власти в США до конца президентского срока – открытый вопрос.

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Протесты в США будут продолжаться, при определенных условиях Трамп может прибегнуть к разгону демонстрантов полицией и нацгвардией / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Политика Дональда Трампа вывела американцев на протесты. Если раньше американцы выходили на протесты по какой-то одной причине, прежде всего их лихорадило по палестинской теме, то сегодняшние протесты в США вызваны смесью разных причин, связанных с внешней политикой. Сейчас часть демонстрантов недовольны тем, что Трамп повернулся спиной к бывшим союзникам, в частности, что бросает Украину, то есть имеют достаточно абстрактные объяснения, больше замешанные на ценностях. Другую часть демонстрантов на протесты выводят действия Трампа в экономической плоскости, ведь за последние дни было уничтожено 9,5 трлн долларов рыночной стоимости, по крайней мере, такие цифры 7 апреля подавало издание Wall Street Journal.

Понятно, что такие потери очень ощутимы для богачей, поскольку они вкладываются в акции, а рост фондового рынка делает их еще более богатыми. Но, вместе с тем, около 79% пенсионных фондов тоже вкладываются в акции, а это означает, что от пенсии людей, которые работали десятки лет, отняли значительную сумму, следовательно, они не получат того, на что рассчитывали.

Конечно, есть и другие экономические факторы. В частности, отныне каждый американец будет больше платить за все, ведь общие потребительские цены повысились на 2,3%, а это означает, что среднее домохозяйство будет платить 3,8 тысяч долларов ежегодно из-за новых тарифов, которые ввел Трамп, но он угрожает их еще увеличить. Так, например, цены на одежду выросли на 17%. Автомобили уже сейчас стоят почти на 3 тысячи долларов больше. Не говоря уже об общем влиянии на экономику, которая в 2025 году замедлится на 0,9%, то есть потеряет почти 1% ВВП. А в перспективе нескольких лет это будет означать минус 160 миллиардов долларов ежегодно.

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Поэтому, в принципе, действия Трампа навредили каждому американцу. Даже Илон Маск, лучший приятель Трампа и советник, призывает остановиться и не увеличивать тарифы для Китая. И это понятно, ведь все производство Маска зависит от китайцев.

Все это свидетельствует о том, что, если Трамп будет продолжать в том же духе, все больше и больше американцев будут выходить на улицы. То есть протестный потенциал будет увеличиваться, ведь Трамп не остановится. Особенно, если определенные цифры будут свидетельствовать о том, что период турбулентности пройдет, а затем ситуация стабилизируется.

В этом контексте важно анализировать идеологию и то, что команда Трампа собирается делать. Один из ключевых моментов – это идеология нового консервативного круга, которую называют "сменой режима". Команда Трампа хочет вообще перестроить американскую республику таким образом, чтобы эту консервативную политику было невозможно изменить. Фактически это что-то вроде политики Орбана в Венгрии. Когда была пандемия Covid-19, Орбан ввел в Венгрии чрезвычайное положение, которое предоставило ему больше полномочий и ограничило права и свободы граждан. И это чрезвычайное положение действует до сих пор, хотя уже 2025 год, и пандемии нет.

Все, что Трамп делает в экономической политике, в частности с тарифами, делается по лекалам Орбана. В Штатах ввели особое положение, и тарифы вводятся указами президента, а не Конгрессом, как бы это должно было быть.

То, что сейчас происходит в США, очень похоже на предмайданный период в Украине. Как мы помним, у нас Майдан возник потому, что нельзя было ничего решить политическим путем – в парламенте, в дискуссии. Подобная ситуация сейчас у американцев. Но у них не было раньше такого опыта, поэтому им нужно время для того, чтобы увеличилось количество участников протестов, чтобы сформулировались конкретные требования – не просто об отмене тарифов, а требования, направленных уже против самого Трампа.

Если такая эскалация произойдет, Трамп будет реагировать. Он уже не раз заявлял о том, что при необходимости можно применять вооруженные силы и национальную гвардию внутри страны, сначала – против мигрантов, а дальше посмотрим. Трамп заявлял, что станет тираном на один день, диктатором на один день. Республиканцы это воспринимали как шутку, а демократы понимают, что Трамп действительно собирается делать то, о чем говорит. Поэтому я не исключаю возможности противостояния в США с применением силы – сначала полиции, а потом и нацгвардии.

Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что не хотелось бы видеть "майдан" в Соединенных Штатах. Но ситуация угрожающая. Ведь большинство республиканцев в Сенате и Палате представителей покорно Трампу. Пока только несколько республиканцев критикуют Трампа по определенным вопросам, но этого мало, чтобы что-то изменить в Конгрессе и ограничить безумные действия Трампа.

Поэтому я не думаю, что на данном этапе протесты в США заставят Трампа корректировать свою политику и действовать иначе. Трамписты хоть и потеряли деньги и почувствовали удар по собственным кошелькам, но все равно верят Трампу. Демократы абсолютно правы, когда говорят, что в США сформировался культ личности – культ Трампа. Культ личности мы видели в Советском Союзе и можем увидеть сейчас в России и Северной Корее: там нет рационального восприятия, лидера там поддерживают, потому что он "самый умный и лучший". Поэтому трамписты считают фейком все то негативное, что сообщают о Трампе. Чрезвычайно рискованную внешнеэкономическую стратегию Трампа критикуют профессионалы, но трамписты это не слушают, и достучаться до них невозможно.

Кроме того, следует отметить, что в демократическом лагере США сейчас большие проблемы. Фактически только Берни Сандерс и Александия Окасио-Кортес планомерно работают с американскими гражданами: ездят по регионам, собирают большие толпы и рассказывают, что плохого делает Трамп. Остальные демократы не делают этого. А им сейчас нужно коммуницировать с избирателями и рассказывать, куда катится Америка. Американские демократы до сих пор в нокауте после выборов, и у них нет яркого выраженного лидера.

Поэтому в США, с одной стороны, растерянные демократы, которые не могут собраться с мыслями и правильно работать с ошибками (там не надо предлагать светлое будущее, альтернативное трампизму, а можно работать исключительно на негативе от действий Трампа), а с другой – фактически поглощенная Трампом и трампистами Республиканская партия. В Сенате и Палате представителей есть лишь единицы, способные критиковать Трампа по отдельным вопросам. Плюс недоверие электората Трампа к медиа, потому что эти люди живут в Твиттере и трампистских соцсетях.

Отрезвление американцев наступит, но может быть поздно. Ведь сейчас у европейцев может не остаться других вариантов, кроме как сближаться с Китаем в экономическом плане. Начатая американской администрацией торговая война будет подталкивать китайцев, индусов, канадцев, мексиканцев, европейцев объединяться и противодействовать деятельности Трампа. По сути, Трамп переформатирует глобальную экономику шоковым способом, в результате чего просто теряет большое количество стран.

До "майдана" в Америке еще далеко, но первые признаки уже есть. Растет недовольство американцев экономическими проблемами, и эта неприятность затрагивает их всех. А со временем действия Трампа могут привести и к массовым увольнениям в США. Поэтому протестный потенциал в США будет накапливаться. И если не будет реакции, если сенаторы и конгрессмены не поймут, что должны уйти в оппозицию к Трампу, у американцев не будет другого выхода, кроме как пытаться избавиться от Трампа путем протестов.

Куда Трамп может завести США своей рискованной экономической стратегией? Трамп правильно определил проблемы США, но он пытается решить их все сразу шоковой терапией. А это имеет негативный эффект для американцев. Американской экономике уже придется несколько месяцев или лет возвращать утраченные активы фондовых рынков.

Когда США становятся таким нестабильным игроком, это неизбежно приведет к тому, что доллар будет меньше использоваться в качестве международной валюты. Да, есть Индия, Россия или Китай, которые уменьшают оперирование долларом и да, там это идеологические вещи. Но сейчас и другие страны могут начать это делать по экономическим причинам.

Трамп ведет торговые войны со своими союзниками: Евросоюзом, Мексикой, Канадой. У европейцев еще и добавляются сомнения в том, что американцы придут им на помощь, если будет война с Россией. Это означает, что стратегическая автономия Европы станет реальностью.

Страны будут анализировать, как можно решать свои экономические проблемы так, чтобы не входить в рецессию, которая маячит в США. Штатам грозит замедление пенсионно-экономического развития, рост инфляции, увеличение безработицы и тому подобное. Конечно, все это будет влиять и на глобальную экономику, потому что США остаются экономикой №1. Следовательно, европейцы и другие могут пытаться объединиться против США, создать зону свободной торговли. Вот канадцы не хотят быть 51-м штатом США, но почему бы им не присоединиться к Евросоюзу? Они близки и ценностно, и экономически. Это объединение возможно.

Кроме того, может произойти сближение еще недавних партнеров США с Китаем, то есть то, чего Трамп точно не хочет, но это будет побочным эффектом его действий. Ведь сейчас Китай выглядит вменяемым игроком, который стремится сохранить существующую систему, базирующуюся на правилах.

Я уже не говорю о России, бюджет которой по размеру как бюджет Техаса, но она достигает своих целей и в Европе, и в США. Россия играет своими плохими картами гораздо лучше. Фактически Трамп ей подыгрывает, играет в поддавки. А это угроза для европейцев, поэтому им нужно что-то делать, чтобы остановить Путина и сдержать Россию.

Таким образом, сейчас американцы ломают то, что они строили как минимум с 1945 года, а то и дольше. Они отходят от традиции республиканизма ХХ века и хотят в корне изменить систему в США. Это не временная история – здесь под угрозой республика.

Как бы там ни было, но через полтора года в США состоятся выборы в Конгресс. И если ситуация будет развиваться так, как сейчас, если протесты будут продолжаться и масштабироваться, республиканцам будет крайне сложно получить на них хороший результат. Если будет такая ситуация, как сегодня, с неопределенностью рынков, потерями на фондовых рынках, натянутыми отношениями с торговыми партнерами и так далее, на выборах республиканцев будет ждать катастрофа. На промежуточных выборах они могут потерять Палату представителей, где сейчас у них полный состав, и большинство в Сенате. Если так произойдет, Сенат и Палата представителей смогут принимать законы, которые будут ограничивать действия Трампа в экономической или внешнеполитической сфере. Конечно, для Украины это был бы идеальный вариант.

Но, конечно, для этого должна сохраниться нынешняя ситуация с недовольством политикой Трампа и протестами, и не должно произойти чудо, когда перед выборами экономическая ситуация вдруг улучшится, и избиратели поймут, что Трамп был прав, когда говорил, что надо переждать сложный период.

Пока все движется к тому, что республиканцы потеряют позиции и влияние. Но еще раз подчеркиваю сложную ситуацию в лагере демократов, которые до сих пор не пришли в себя от поражения на выборах. Для получения такого электорального результата, который бы кардинально изменил расстановку сил, и демократы смогли диктовать свои условия, нужно, во-первых, выбрать лидеров, во-вторых, правильно критиковать Трампа, в-третьих, сформировать собственную позитивную повестку дня. Потому что акцент на гендерных вопросах, абортах и прочем привел к тому, что американцы проголосовали за Трампа, который предлагал экономический рост и более консервативную политику. Для демократов это большой вызов.

Впрочем, возникает вопрос, сможет ли Трамп вообще удержаться у власти до конца президентского срока. Ведь такими темпами для него увеличиваются шансы не досидеть до конца срока. Недаром действия Трампа сейчас некоторые сравнивают с шоковой терапией времен Горбачева. Тогда непонимание того, как работала советская денежная система, привело к коллапсу этой системы. Так же команда Трампа не понимает, как работает мировая денежная система, финансовые рынки.

Кроме того, интересна история с Маском, который может покинуть команду Трампа. Маск вне политики вряд ли будет охотно тратить свои деньги в таких объемах, как до сих пор, на поддержку Трампа. Ведь, в частности, этот финансовый фактор сдерживает некоторых в Конгрессе от выступлений с критикой Трампа. Поэтому все это означает, что без денег Маска станет больше людей, которые публично будут выступать против политики Трампа и Трампа самого.

Александр Хара, директор Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности. Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики. 2010 г. Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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