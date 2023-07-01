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"Вагнер" здесь больше не работает

Георгий Тука
1 июля 2023, 08:20
23
Похоже, контракты между МО и пригожинским "Конкордом" на питание армии РФ уже расторгнуты.
'Вагнер' здесь больше не работает
Процесс дерибана империи Пригожина уже начался, говорит Тука / фото: скриншот из видео

Процесс дерибана империи Пригожина уже начался.

В ЦАР руководству (президенту) сообщили, что "Вагнер" здесь больше не работает.

В Сирии задержали командиров отрядов "Вагнера".

видео дня

В России уже начался процесс "отжима" медиа-группы Пригожина: за 1 рубль!..

Похоже, контракты между МО и пригожинским "Конкордом" на питание армии РФ уже расторгнуты. Не удивлюсь, если в ближайшие дни то же самое произойдет и с контрактами по питанию школ и детсадов…

С каждой минутой все острее встает вопрос: а на какие средства Пригожин будет удерживать остатки своей банды?

Конечно, святое место пустым не бывает. Место "Конкорда" и "Вагнера" займут другие банды, лояльные к Путину.

Тем не менее, такой сценарий дает все меньше шансов уцелеть самому "повару"…

С чувством глубокого удовлетворения продолжаем наблюдать за процессом самоуничтожения империи!
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Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Георгий Тука Евгений Пригожин
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