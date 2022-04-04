В войне в Украине произошел переломный момент: почему зверства в Буче – точка невозврата

Если Россия не будет наказана за массовые расстрелы мирного населения, во всем мире будут понимать, что так, как в Буче, можно / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Сегодня сороковины по всему, что наивно считалось системой глобальной безопасности. И первый день после Бучи.

Мир никогда не будет таким, как прежде. Он станет либо лучше, либо несравнимо хуже.

Хуже он станет, если преступление не будет наказано. Если страна, полная маньяков и убийц, от диктатора до последнего солдата, останется таким же обычным государством, как все остальные – с которым о чем-то будут договариваться, в чем-то ей уступать, потому что "у нее есть свои интересы", будут подписывать соглашения, торговать. С которой постепенно снимут сперва одну часть санкций, потом другую, потом понемногу и все – ведь "время лечит"...

В этом новом мире станет понятно, что так, как в Буче – можно.

Можно этой стране, которая уже не впервые так поступает, вошла во вкус и уже считает это нормой. Можно всем остальным, у кого просто физически достаточно для этого сил и желания.

В таком мире мы, украинцы, просто обречены на истребление – чуть раньше или чуть позже. Да и вообще в таком новом мире не сильно хочется жить, он слишком кривой и отвратительный.

Совсем другим мир станет, если Буча станет переломным моментом.

Точкой невозврата, после которой со страной-маньяком станут поступать именно так и никак иначе, как поступает социум с сумасшедшим маньяком-убийцей.

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С маньяками не договариваются – их сначала обезвреживают, а потом изолируют и принудительно лечат.

Только так должно быть с Россией.

С ней следует прекратить любые переговоры и разговоры. Раз и навсегда, вплоть до ее полного поражения. Тогда пройдут переговоры о ее капитуляции, и, скорее всего, их уже будет вести не Путин.

Зато следует уже сейчас начинать разговор о России. Разговор с миром в целом и, в первую очередь, с нашими союзниками. Разговор о том, какой должна быть общая позиция в отношении России, на каких условиях ее можно отпустить с миром и начать хотя бы обсуждать постепенное смягчение санкций. И, вообще, что нам, цивилизованным странам, дальше с ней делать.

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По моему мнению, самый маленький, самый скромный список таких условий должен включать:

отстранение от власти всего действующего руководства РФ, от Путина до последнего министра, губернатора и депутата, включительно с руководителями армии и других силовых структур, и формирование переходной власти из лиц, которые не были прямыми соучастниками военных преступлений РФ;

безусловную деоккупацию всех территорий, временно удерживаемых РФ (вместе с оккупированными в разные годы, с момента прекращения существования СССР), и вывод российских военных контингентов из всех стран за пределами РФ (включая те, которые формально находятся по приглашению местных режимов);

ядерное разоружение РФ (или новых государств, образованных на ее месте), полная утилизация всего ее ядерного оружия под общим контролем других ядерных стран, и присоединение РФ или стран-правопреемниц к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерного государства;

постоянный безусловный допуск международной инспекции для проверки соблюдения безъядерного статуса и одновременно для проверки отсутствия у РФ или государств-преемниц химического и биологического оружия;

конституционное ограничение предельной численности ВС РФ и других силовых структур, ограничение предельного количества наступательных вооружений, в первую очередь, авиации, ракетного вооружения, артиллерии и танков, также с постоянным беспрепятственным допуском международных инспекторов для контроля над соблюдением этих ограничений;

безоговорочная выдача новой властью РФ или странами-преемницами всех военных преступников, от высокопоставленных чиновников до рядовых исполнителей преступных приказов, по запросу Украины, Грузии, Сирии и других стран, пострадавших от агрессии РФ, для судебного разбирательства в указанных странах;

пожизненная люстрация всех чиновников РФ времен правления Путина, для которых не будет показано прямое участие в военных преступлениях, с запретом как-либо участвовать в политической жизни и занимать любые административные должности;

реформа системы образования РФ или стран-преемниц под руководством международных экспертов с целью предотвращения дальнейшего воспитания новых поколений россиян в духе империализма и шовинизма, и взамен обязательное включение в учебные программы изучения исторической вины Российской империи перед порабощенными народами, рассмотрение вопросов коллективной вины русского народа и др.;

добровольный отказ РФ или государств-преемников от всех прав на имущество, денежные средства и другие активы как государства РФ, так и российских компаний и частных лиц, которое находилось за международно признанными границами РФ на момент 24.02.2022 в пользу Украины и других стран, ставших жертвами российской военной агрессии;

в случае, если компетентной международной комиссией будет признано, что размер указанных выше активов недостаточен для полной компенсации нанесенного ущерба (включая моральные убытки жертв агрессии и семей погибших, и с недополученными в результате агрессии доходами), новая власть РФ или государств-преемников обязуются в течение десяти лет выплатить полную сумму определенной компенсации;

выход РФ или государств-преемников из ОДКБ и конституционное закрепление пожизненного нейтрального статуса РФ, а также конституционный запрет на использование войск РФ или стран-наследниц за пределами современной международно признанной территории РФ (за исключением миротворческих миссий ООН);

исключение РФ из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.

Это тот минимальный список условий, при соблюдении которых мир после Бучи станет лучше того, который разрушила Россия. И тогда страдания и жертвы наших замученных сограждан будут ненапрасными.

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Россия еще не готова обсуждать такие условия?

Ну тогда и не о чем с ней говорить.

Говорить надо о ней и уже заранее формировать общую позицию с союзниками на основе приведенного выше.

А Россию следует готовить к принятию этих условий. Готовить единственным понятным ей способом – путем тотального разгрома в войне. Да, это очень нелегко, гораздо труднее, чем пробовать еще и еще раз удовлетворить желания Путина и договариваться с ним через никчемных решал вроде Абрамовича и Эрдогана. Воевать до победы чрезвычайно трудно, зато это имеет смысл, в отличие от переговоров с безумным маньяком-убийцей.

Война до разгрома РФ, война за новый, лучший мир, в котором мы наконец получим настоящую гарантированную безопасность для наших детей и внуков, оправдывает жертвы.

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Договорняки с маньяком, которые должны помочь ему сохранить то, что у него вместо лица, и в дальнейшем удержать власть, не оправданы ничем.

Всем, кто еще хочет смотреть в глаза россиянам и их фюреру, я бы советовал сначала пройтись по улицам Бучи и посмотреть в глаза замученных мужчин, женщин и детей.

Только после Бучи можно ехать в Стамбул, иначе возможно искаженное восприятие мира. Мира, который после Бучи изменился навсегда.

Евгений Дикий, бывший командир второй роты 24 батальона "Айдар", глава Национального антарктического научного центра