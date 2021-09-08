К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун

Разговоры о локдауне посреди сентября не соответствуют действительности / Reuters

Многочисленные разговоры о локдауне посреди сентября, которые сейчас раздаются отовсюду - пока только разговоры. Эпидемия коронавируса, конечно, есть, но коллапса медицинской системы пока нет. Более того, сейчас общемировой подход в том, что, мол, кто может заболеть – заболеет, поэтому все зависит от силы противоэпидемических систем в каждой семье, на каждом предприятии и в каждом регионе страны.

Поскольку в Украине исторически противоэпидемические учреждения в государстве фактически свернуты и за полтора года эпидемии это никак не изменилось и соответствующие институты так и не заработали, соответственно, все зависит от противоэпидемических систем семьи и предприятий. Следовательно, никто преждевременно не будет останавливать регион или всю страну, пока нет дефицита койкомест или прогноза о том, что они вот-вот закончатся – именно это и будет основным аргументом для введения локдауна.

В общем особого закона природы нет, поэтому если анализировать мировой опыт, начинают закрывать на локдаун тогда, когда есть показатель 8 смертей на миллион человек – именно такой ориентир сложился за рубежом. Для Украины это, соответственно, 300 смертей в день и, по нашим прогнозам, до такого показателя Украина дойдет примерно в промежутке с 20 октября по 4 ноября. Скорее всего, в этот период и будет введен строгий локдаун, а после этого пойдет на спад. Соответственно, самая высокая точка заболеваемости, после которой произойдет спад, приходится примерно в промежуток между 26 октября и 2 ноября.

Сейчас эти прогнозы выглядят оптимистичными, потому что Дельта еще полностью не вытеснила других вариантов вируса из Украины – именно из-за заболеваемости в течение двух последних проходит несколько медленнее, чем ожидалось. Однако, это может быть и искусственным занижением, потому что мы видим, что проводится мало тестирований. Как следствие – сразу снизился коэффициент позитивности, из-за чего ежедневный процент положительных ПЦР-тестов ежедневно стал зашкаливать и достиг 10%, что указывает на то, что около трети зараженных не тестируется, так как уровень госпитализаций значительно выше и соответствует показателям 8-9 октября прошлого года. То есть, учитывая распространенность дельты, мы уже опережаем прошлый год на месяц.

Из-за того, что волна сместилась на месяц, уже сейчас есть прогноз, согласно которому в ноябре не будет хватать коек в реанимациях. Причем не будет хватать до 10 тысяч коек, и этот показатель катастрофический, потому что за полтора года мы смогли нарастить лишь около 100 коек дополнительно.

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Читайте такжеИз-за политической целесообразности: когда власть введет локдаун в УкраинеПоэтому однозначно локдаун будет - вопрос лишь в том, насколько долго его введут. Согласно заявлениям главного санитарного врача, правительство будет рассматривать этот вопрос лишь в ноябре, а учитывая то, как быстро в Украине принимаются решения, то его введут не в октябре, а не ранее середины ноября. Поэтому из-за этого есть риск, что заболеваемость Дельтой пойдет стремительно вверх и потребность в койках для госпитализации и вакцинации возрастет вдвое.

Учитывая показатели заболеваемости прошлого года, то нам может понадобиться и удвоенная система здравоохранения, хотя и нынешнее количество заведений НСЗУ сократила и с 350 больниц оставили около 260. Соответственно, в этот раз скорость их наращивания и квалификация персонала будут ниже. А в купе с задолженностью зарплат, которые накапливаются, как снежный ком, кадровый потенциал очень истощен и не хочет быть героями и выходить "на передовую".

Объявление о переходе в "желтую зону" - это попытка политиков снять на будущее с себя ответственность, ведь этот ход никоим образом не повлияет на ситуацию. Потому что на самом деле озвученные ограничения по-прежнему не выполнялись в полном объеме.

Никто не считает, сколько людей на квадратный метр находится, потому что это относительные вещи - разве что добавляют стулья, чтобы на случай проверки можно было бы посчитать "лишние". Спортзалы, в свою очередь, считают общую площадь всех помещений, поэтому получается, что то же количество людей скапливается в раздевалках, душах, из-за чего создается "инфекционный аэрозоль", которым люди далее заражаются. Плюс со временем добавляются так называемые пробивные инфекции, которые "пробивают" или вакцинальный иммунитет или иммунитет тех, кто переболел, начиная с пятого месяца.

Так как растет скорость распространения инфекции, так же должна расти и скорость противоэпидемических мероприятий и локдаун в этом списке – последняя баррикада. В целом требуется широкое тестирование, особенно в скоплениях людей - перед концертами или большими событиями, потому что так мы бы могли избегать распространения инфекции. Подобные быстрые тесты применяют на проходных крупных предприятий, после которых у "положительных" проводят расследование контактов для изоляции людей еще до возможных проявлений болезни (даже в бессимптомных случаях).

Кроме того, в Украине до сих пор не уделяется достаточного внимания вентиляции помещений. Хотя воздушный путь передачи - самый эффективный для инфекции. Однако у нас, несмотря на обновленные рекомендации ВОЗ и CDC, до сих пор основным способом защиты считается маска, которая наиболее действенна в защите от передачи инфекции капельным путем, а не модернизация вентиляционных систем.

Сейчас, несмотря на ситуацию вокруг и готовность власти к ней, мы просто приближаем катастрофу. Соответственно, в будущем стоит ожидать того, что распространение инфекции будет очень стремительным. А если заболеет много людей, им придется искать места в больницах, куда местные власти не будут госпитализировать людей из-за возможного перехода в "красную зону". Кислородные концентраторы будут выдавать домой, из-за чего может сложиться ситуация, что люди будут умирать дома, не получив полноценной медицинской помощи. А учитывая низкие темпы вакцинации, можно ожидать, что сейчас эпидемия будет проходить вдвое тяжелее, чем прошлой весной.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда