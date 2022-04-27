В шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"

Министры обороны 40 стран мира на базе Рамштайн в Германии обсудили противодействие России / Фейсбук Анны Маляр

База "Рамштайн". Немножко итогов.

Первое. США и НАТО ориентированы на победу Украины. Не на "примирение", не на "компромисс", не на "прекращение войны". А конкретно на нашу победу и максимальное ослабление России. Да, это хватание каштанов из огня нашими руками - но, в конце концов, это прежде всего в наших интересах. Просто нам повезло, что наши интересы и интересы США (и НАТО) по этому вопросу совпадают. И это хорошо.

Второе. Это таки Третья мировая. Потому что когда 40 стран официально согласились максимально эффективно обеспечивать нас оружием для победы над Россией - это таки "цивилизованный мир против России". Формат войны действительно не локальный и даже не региональный, а планетарный. Просто планета так неравно поделилась: Россия и немножко ее сателлитов - и сильнейшие экономики мира против нее. И это тоже хорошо.

Третье. Нам теперь можно все. Нас больше не ограничивают (и прежде всего это касается оружия) ожиданиями сугубо "оборонительной войны", "защиты", "уменьшения потерь территорий" и т.д. Нас больше не предостерегают от "эскалации конфликта". Нам фактически сказали "Фас!"- и целью указали оборонительно значимые объекты на территории врага. Клыками, когтями и остальными инструментами впечатление цели нас обеспечивают. Я о публичном заявлении государственного министра Вооруженных сил Великобритании Дж.Хиппи: "Ну, конечно, поддерживаем [право Украины наносить удары по российской территории]! На войне надо наносить удары вглубь территории противника, чтобы нарушать его логистику и подвоз топлива, разрушать склады с боеприпасами, это часть войны.

Я думаю, дело такое, что международное сообщество предоставило Украине целый ряд вооружений, которые могут бить через границу с Россией. Это очень хорошо.

Читайте такжеУкраина уже одержала стратегическую победу над РоссиейФактически, "Рамштайн" - это" собрание черной метки", Россию обрекли и публично об этом сообщили. "Он уже мертв, но еще этого не осознал", если применять штампы из дешевых детективов.