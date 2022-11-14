В России уже смирились с утратой захваченных территорий

Херсон вернулся под контроль Украины / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, соцсети

После освобождения Херсона от российско-фашистских захватчиков, информационно-психологические нарративы агрессора, подхваченные его полезными идиотами по Крыму, такие как "небутерброд", "вынос за скобки", "не всё так однозначно" и пр., перестали иметь всякое значение.

В сознании Путина, его коллективной ОПГ и части российско-фашистских захватчиков, произошел процесс смирения с утратой захваченных территорий, недавно объявленных ими в качестве "российских".

Поэтому, в дальнейшем вопрос о том, какие временно-оккупированные територии будут освобождены быстрее: Крым, или Донбасс - решать исключительно ВСУ.

Однако, "факторы смирения", не является доказательством того, что агрессор намерен отказаться от ведения агрессивной войны против Украины. Агрессор намерен вести эту войну до своего последнего дыхания в прямом смысле этого значения.

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