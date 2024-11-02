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В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?

Александр Невзоров
2 ноября 2024, 06:22
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Путинская правовая система, разумеется, не справится с той уголовной эрой, в которую вступила РФ.
Тюрьма, зэки, армия
Фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вот уже и УИК -59 в Каменске закрывается: "все ушли на фронт"; там осталось 15 зэков на всю огромную колонию. На грани закрытия ИК-47, ИК-37 (Чусово), ИК-38 ( Березники). Менее 1/10 зэков теперь в ИК-44, ИК-55,….и т.д.

Минфин РФ уже предложил закрыть 57 колоний "из-за ненужных трат". Каждая из них "подкормила" войну примерно тысячей уголовников.

Разумеется, не все мертвы. Часть изувечена и обозлена еще сильнее, чем до посадки.

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Конечно, все они загипнотизированы нынешним их статусом "героев" и возвращаясь, будут беспределить долго и люто.

Впрочем, такими же преступниками, с таким же стилем поведения будут и прочие участники СВО.

Несомненно, 99% из них - слабоумные.

Но слабоумные не до такой степени, чтобы не понимать, в чем они участвуют.

Даже самые тупые прекрасно понимают, что никакой "защитой родины" СВО и не пахнет, а свершается банальный массовый грабеж соседей, оккупация и геноцид.

Все они - сознательные соучастники масштабного преступления, а это кочевряжит слабые мозги весьма забавным образом.

Путинская правовая система, разумеется, не справится с той уголовной эрой, в которую вступила РФ.

*

Впрочем, любая война основательно перепахивает сознание.

С беспределом вернувшихся ветеранов II Мировой долгие годы боролись сталинские органы.Самыми лютыми были банды, которые организовывали "герои советского союза"; десятки носителей "золотых звезд" были разжалованы, посажены и расстреляны.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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