Вместо электронного "врага народа" - совок породит и вырастит свой, скрепоносный ИИ.

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В России создадут свой скрепный ИИ / Фото

​​​​chudo.tech

Рассуетился премьер мишустин. Он озабочен тем, что ИИ не признает росийские скрепы.

Сейчас все ай-ти силушки РФ будут искать у ИИ местечко, куда ему "вставить швабру". Готова действовать и росгвардия.

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Ей пока не до конца понятно, куда именно надо молотить дубинками и как именно запихивать ИИ в автозак.

Конечно, дело закончится арестом.

ИИ получит 25 лет за "измену родине", дискредитацию и неуважение к власти.

Вместо электронного "врага народа" - совок породит и вырастит свой, скрепоносный ИИ. Тот будет писать на бересте и пахнуть выгребным сортиром.

Депутаты ГД давно возмущаются "развратным" голосом Сири в айпедах и айфонах. В процессе руссификации ИИ - во всех гаджетах на территории РФ -все устройства будут говорить только голосами путина и гундяева.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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