В России есть коррупция, и в Украине есть коррупция. Но есть нюанс

Единство превыше всего. Обо всем остальном позаботится демократия. Поверьте, после победы никто никуда не убежит и ничего не спрячет.

Кадровые решения - это хорошо, но они ничего не решают / УНИАН

Этим нюансом является демократия. Демократия не означает, что коррупции не будет, она всего лишь означает, что мы обязательно о ней узнаем, и обязательно за нее придет ответственность. К сожалению, ответственность уголовная у нас для коррупционеров пока еще не приходит. Зато приходит политическая. И в этом самая большая ценность демократии для нас.

Кадровые решения - это хорошо, но они ничего не решают. Ведь проблема не в людях, которые попали на должности и воруют средь войны, проблема в том, как эти люди попадают на должности. И эта проблема не то что не решается, она даже не осознана высшим руководством государства. Поэтому коррупция есть и, к сожалению, будет. Но будут журналисты, и будет НАБУ. Писать и разоблачать коррупцию - обязательное условие нашего выживания. Вместе с этим, информация о коррупции не должна подрывать наше единство.

Как я писал ранее, наше единство - одно из величайших достижений войны. Это единственное, что принципиально нас отличает от других войн за тысячелетнюю историю. Единство превыше всего. Обо всем остальном позаботится демократия. Поверьте, после победы никто никуда не убежит и ничего не спрячет.

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