В РФ готовится запрет Youtube, Google и iOS: какие есть аналоги?

Конечно же, кажется, что тяжелым ударом для россиян может стать запрет Android и iOS. Но в этом же есть свои огромные плюсы!

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Youtube могут "затормозить" или запретить в РФ / фото: The Hill

На России полным ходом анонсируют запрет сервисов американских гигантов Google и Apple. Некий депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что "скоро" заблокируют YouTube, Google, Android, iOS. По его словам, это произойдет якобы "не по инициативе РФ".

"Никакой трагедии не случилось, когда мы лишились доступа к Нетфликсу. Кто-то выразил своё недовольство, поцокал языком, но со временем все успокоились", - заявил он.

Ранее целый глава профильного комитета той же Госдумы предупреждал о резком падении скорости YouTube. Он уточнил, что российские дата-центры, которые сотрудничали с Google, в ближайшее время могут перестать работать "по серым схемам". Однако планов о полной блокировке на территории России тогда не подтвердили.

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Что ж. Уже понятно, что это классическое забрасывание удочек. Более того, ясно, что только YouTube дело не ограничится. И если при совке "железный занавес" был больше о радио, печатной прессе, музыке и кино на физических носителях, не говоря уже о физическом передвижении людей, то сегодня речь, конечно же, об интернете. Новый железный занавес плавно опускается, и те, кто остаются на территории РФ негласно на это согласны. Мол, не нравится - скатертью дорожка вслед за "нацпредателями".

Впрочем, не всё так плохо. Путин, например, всем этим говном не пользуется - и как-то живет. Поиск Google может легко заменить Большая советская энциклопедия. В этом труде можно найти информацию на любой случай жизни, она есть в свободном доступе в любой русской библиотеке.

Конечно же, кажется, что тяжелым ударом для россиян может стать запрет Android и iOS. Но в этом же есть свои огромные плюсы! Зато никто из Америки не сможет за ними шпионить. Кроме того, уже давно создан русский аналог телефонов на iOS и Android - Яндекс.Смартфон! Это достаточно современный гаджет с минимальным количеством предустановленной рекламы и вредоносных программ. Пользоваться можно! На крайний случай, вместо телефонов для связи можно элементарно стучать по батарее…

О YouTube и говорить нечего. Зачем он нужен, если есть телевизор? Зачем буржуйский ютюб-шмутюб, когда есть живое общение человека с человеком, да если еще и за бутылочкой водки! Зачем YouTube, если на крайний случай есть окно, в которое тоже можно смотреть!?

Короче говоря, во всем есть свои плюсы. Главное, что любой россиянин вот уже десять лет может спокойно приехать отдохнуть в Крым. Хотя нет, уже не может…

В любом случае, поцокают языком и успокоятся…

Тарас Сидоржевский, специально для Главреда

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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