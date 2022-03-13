В предчувствии третьей мировой: как бомбежка Ираном объектов США отразится на войне в Украине

После бомбежки Ираном объектов США Штаты таки признают, что Россия ведет с ними прокси-войну и начнут помогать Украине значительно интенсивнее / Фото Reuters

Полагаю, многим сегодня ночью пришла мысль о начале третьей мировой войны, когда они увидели сообщения, что Иран бомбит объекты США на территории Ирака. Особенно, тем, кто спросонок решил, что Иран бомбит непосредственно США. Во всяком случае, написавшим и позвонившим мне показалось именно так.

На самом деле, Иран запустил несколько ракет по "объектам Моссада" в Ираке якобы в качестве мести за убитых израильскими спецслужбами двух сирийских офицеров. Подобные инциденты там происходят регулярно. Ракеты эти упали в опасной близости от консульства США в Эрбиле, но пострадавших американцев нет.

Для меня совершенно очевидно, что это Россия пытается сорвать поставку в Европу дешевых нефтепродуктов из этого региона. Благо у нее есть давние и тесные, буквально родственные связи со Стражами исламской революции (это фактически бесконтрольное военное формирование Ирана, как раз они сбили наш "Боинг" в 2020 году), с ИГИЛ и прочими группировками.

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Эти события могут оказать на нашу войну с Россией как негативное, так и позитивное влияние.

Негативное: замедлятся переговоры о снятии санкций с Ирана и, соответственно, поставке в Европу энергоносителей. Россия чуть дольше будет получать европейские деньги за свою нефть. Но стратегическое решение Европы о планомерном отказе от сотрудничества с РФ на энергорынке все равно останется неизменным.

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Позитивное: Штаты таки признают, что Россия ведет с ними прокси-войну и начнут помогать Украине значительно интенсивнее – всем, чем нам необходимо для скорейшей победы.

Прорвемся!

Александр Кочетков, политический аналитик