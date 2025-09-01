В память об Андрее Парубие

Прощай друг, ты был достойным сыном своего народа, и выдающимся примером для последующих поколений.

Я познакомился с ним в 1998 году. В 9 классе я вступил в организацию Спадщина, где он был председателем. В организации он был, без сомнения, наиболее преданный делу украинского национализма. В учебных лагерях он преимущественно был нашим комендантом, и всегда очень ответственно относился к программе, порядку и подготовке.

Позже наши пути разошлись, собственно, я пошел искать себя, а Парубий оставался на своей политической тропе. В 2004 году неожиданно мы вместе с ним выламывали двери Народного дома во время Майдана. В следующий раз я встретился с ним уже на Революции достоинства, где он координировал самооборону и командовал нашим трагическим походом на парламент 18 февраля. В дальнейшем я виделся с ним один или два раза, когда уже он был на посту спикера парламента.

И вот несмотря на наше давнее знакомство, и редкие встречи на протяжении многих лет есть одна просто выдающаяся черта у этого человека - он всегда был тот же. Я всегда встречал того же самого Парубия, друга Вовка, с которым познакомился еще школьником. Он оставался верным духу украинского националиста, никогда не имел особых материальных интересов, был простым в общении, независимо от должности.

Это был уникальный случай очень порядочного человека в нашем грязном политикуме. Он жил служением украинскому народу, и стремился быть достойным потомком воинов УПА. Он точно заслуживает места в украинском пантеоне героев.

Прощай друг, ты был достойным сыном своего народа, и выдающимся примером для следующих поколений.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

