Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украины

Игорь Рейтерович
16 октября 2025, 08:10
321
Чтобы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем, Орбан создает образ врага и активно его продвигает накануне выборов.
Орбан
Орбан всеми силами пытается в очередной раз переизбраться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сбор подписей среди венгров против "военного плана Брюсселя" по поддержке Украины в войне против России. На фоне его предыдущих действий это вполне ожидаемый шаг. У Орбана очень простая цель - следующие парламентские выборы в Венгрии. Он использует внешние факторы, в частности фактор Украины как государства, которому Европейский Союз хочет помогать, в том числе оружием, для собственной внутренней политики.

Чтобы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем, Орбан создает образ врага и активно его продвигает. Это типичный популистский подход - разделение на "они" и "мы", где он выступает в роли "защитника" венгров. Мол, "они хотят забрать у нас деньги" или "они хотят навредить Венгрии", а он, как "настоящий лидер", борется с этим.

Таким образом, это чисто политтехнологическая предвыборная история, которую Орбан уже не впервые использует. Ранее он проводил различные референдумы и подобные акции, которые Европейский Союз никогда не воспринимал серьезно. Европейцы неоднократно отмечали, что такие инициативы ничтожны с точки зрения последствий, ведь это лишь способ выражения позиции, который не имеет реального влияния на политику ЕС.

видео дня

Действия Орбана никоим образом не могут повлиять на европейскую политику. Он просто пытается получить дополнительную легитимность внутри страны, чтобы впоследствии на международной арене говорить: "Я, возможно, и не против, но мой народ против, а я - демократ, не могу идти против воли народа". То есть это вполне просчитанная стратегия. И, кстати, очень ожидаемая - было очевидно, что он что-то подобное сделает.

Относительно возможных последствий - они ограничены.

Единственное реальное последствие в том, что Орбан уже блокирует определенные инициативы на уровне Европейского Союза. Как премьер-министр Венгрии он делает это официально, а теперь стремится переложить ответственность на венгров. То есть он хочет сказать, что это не его личная позиция, а позиция народа: мол, "венгры выступили против, а я, как демократически избранный лидер, не могу не поддержать их волю".

На самом деле он уже решил, что будет блокировать дальнейшие решения, ведь такая позиция нравится определенной части его электората. А объявление о сборе подписей или, возможно, проведение референдума - это лишь попытка придать этому вид легитимности.

Подобные референдумы он уже проводил и раньше - в частности, используя тему Украины. Но Европа всегда может ответить: не перекладывайте ответственность на кого-то другого, ведь это не позиция венгерского народа, а конкретно Орбана, и именно он будет нести за это политические последствия.

Впрочем, если Орбан проиграет выборы, об этом можно будет забыть - новое правительство будет действовать совсем иначе. Здесь даже нет смысла сомневаться. Орбан делает ставку исключительно на выборы, ведь другого выхода у него нет: в случае поражения против него могут быть открыты уголовные дела.

Тем более, что по последним данным, его партия отстает более чем на 15%, поэтому шансы на переизбрание пока невелики. Именно поэтому Орбан уже фактически начал избирательную кампанию, и все, что мы сейчас видим, - это часть этой кампании, в течение которой он лихорадочно ищет способы удержаться у власти.

Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

