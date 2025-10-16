Как Путина ждет судьба ХАМАС?

Путин не хочет мира, его можно принудить, и его "спонсоров" так же, но экономически.

Путина ждет судьба ХАМАС, только в более масштабном плане.

ХАМАС также не хотел мира, но США вместе с Израилем принудили к этому, лишив инфраструктуры для ведения войны, а также приструнив Иран, который помогал поддерживать войну.

Россия также не хочет мира. Поэтому необходимо лишить рф экономического на военно-промышленного потенциала вести войну. Это комплекс мер и большая эффективность дальнобойных ударов Украины уже подтвердила, что основная составляющая - это именно они. Поэтому нужно расширять способности и ускорять этот процесс. Данные действия возможны благодаря американскому оружию.

Кроме этого, укрепление ПВО Украины не даст возможность рф достигать результатов своими ударами.

