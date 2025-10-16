Как Путина ждет судьба ХАМАС?

Путина ждет судьба ХАМАС, только в более масштабном плане.
ХАМАС также не хотел мира, но США вместе с Израилем принудили к этому, лишив инфраструктуры для ведения войны, а также приструнив Иран, который помогал поддерживать войну.
Россия также не хочет мира. Поэтому необходимо лишить рф экономического на военно-промышленного потенциала вести войну. Это комплекс мер и большая эффективность дальнобойных ударов Украины уже подтвердила, что основная составляющая - это именно они. Поэтому нужно расширять способности и ускорять этот процесс. Данные действия возможны благодаря американскому оружию.
Путин не хочет мира, его можно принудить, и его "спонсоров" так же, но экономически.
Кроме этого, укрепление ПВО Украины не даст возможность рф достигать результатов своими ударами.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
