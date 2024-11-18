В Одессе полный блэкаут: что происходит в городе после удара РФ

По Одессе и области в ночь на 17 ноября были осуществлены пуски как дронов-камикадзе Shahed-136, так и ракет типа Х-59/69, Х-22, 3М14 КРМБ "Калибр".

https://opinions.glavred.info/v-odesse-polnyy-blekaut-chto-proishodit-v-gorode-posle-udara-rf-10615271.html Ссылка скопирована

Ракетный удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скриншот

В Одессе вторые сутки блэкаут. Поэтому писал вчера мало, а сегодня от зарядки до зарядки.

Большая часть города остаётся без света и воды. Электротранспорт в большинстве районов не запущен.

Пожалуй по Одессе худшая ситуация с генерацией электроэнергии в Украине. Хотя, мы к этому с оной стороны уже привыкли, а с другой, это неизменный тренд с 2022 года. Хуже ситуация разве, что в Харькове была, но даже не сейчас.

видео дня

По Одессе и области в ночь на 17 ноября были осуществлены пуски как дронов-камикадзе Shahed-136, так и ракет типа Х-59/69, Х-22, 3М14 КРМБ "Калибр".

Сразу отмечу, что это не самый массированный удар за всё время полномасштабной войны, были помощнее, но с меньшими последствиями, однако этот оказался весьма результативный. Портовой город, являющийся важным логистическим узлом, регулярно оказывается под дроновыми и ракетными ударами и без кардинальных изменений в вопросах противодействия этому террору.

Собственно, вопрос, который год остаётся актуальным. Важный тыловой город, не потому, что тут я живу, а потому, что так оно и есть, как экономически, так и по прочим пунктам, не имеет достаточного спектра средств для противодействий ударам оккупантов. И на эту тему мы говорили в 2022-м… в 2023-м… продолжаем говорить в 2024-м.

А сколько мировых лидеров и представителей других государств были с визитами в Одессе, некоторые из которых даже попадали под обстрел. Эффект? Лёгкий испуг, грязное бельё и в общем-то… всё.

Зато в городе открыто 674 "Пункта незламності".

В ближайшие сутки ситуация исправится и свет, как и вода, поступят в дома, но вопрос, неизменный с 2022 года, как обезопасить важный портовой город от подобного рода ударов, останется актуальным и всплывёт ан поверхность при следующем массированном ракетном ударе. Или вы думаете, что на этом оккупанты остановятся?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред