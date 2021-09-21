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В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо

Иван Яковина
Украинский журналист
21 сентября 2021, 07:45

Тактически результат голосования плохой, жаль людей, которые поверили в систему и страшно в ней разочаровались.

выборы в Госдуму РФ
Махинации на выборах в РФ стали видны и заметны абсолютно всем / Reuters

В России многие унывают по поводу того, что власть полностью украла "выборы". Но я в целом доволен результатом. Объясню, почему.

То, что результат нарисуют, в общем, и так было понятно, никто в этом не сомневался. Задача была не победить на выборах (за отсутствием оных), а подорвать легитимность режима!!.

Для ее реализации нужно было совпадение двух условий. Первое: как можно больше людей должны были проголосовать против "Единой России", в обществе должен быть консенсус на этот счет.

Второе: фальсификации и сам факт воровства должен быть максимально наглыми и очевидными.

Первое условие получилось выполнить за счет Умного голосования. Оно действительно привлекло очень многих людей, которые сейчас горько разочарованы.

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Второе условие выполнил сам Путин (или кто там сейчас за него, его самого до сих пор не показывают). Единой России за ночь очень по-воровски нарисовали как минимум 20 процентов. Я боялся, что будут рисовать меньше, так как в меньший мухлёж люди поверили бы. Но нет, власть решила не стесняться, и это очень хорошо.

Махинации и фальсификации стали видны и заметны абсолютно всем.

Тактически результат голосования плохой, жаль людей, которые поверили в систему и страшно в ней разочаровались.

Но стратегически было бы хуже, если бы избиратели либо просто сидели по домам, либо поверили бы в честность режима (это могло бы случиться в случае локальной победы оппозиционеров и незначительных фальсификаций).

Читайте такжеЗачем Путин проводит выборы в РоссииСейчас же всё российское общество полностью уверено в нелегитимности Госдумы и страшно разочаровано в режиме. Я много раз говорил, и снова повторю: раскачать этот режим можно только с помощью ударов по его легитимности. Два-три оппозиционера в Думе делу не помогут.

Вот вчера и сегодня значительной доли легитимности власть лишилась. Поэтому, на мой взгляд, все не так уж и плохо.

Ну, а если кто-то вечером или на выходных выйдет на протест, то совсем замечательно будет.

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Владимир Путин выборы в России Госдума РФ Иван Яковина
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