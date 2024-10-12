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В Курской области мы допустили стратегическую ошибку

Олег Жданов
12 октября 2024, 19:12
658
Путину незачем было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области.
В Курской области мы допустили стратегическую ошибку
/ Колаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, deepstatemap.live

В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера - мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, мы полякаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется.

Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше - пригласили бы на подконтрольные нам территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". Вот в этом случае Путин бы рвал и метался.

А так, Путину незачем было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области.

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В военном смысле эта операция, безусловно, была для нас полезной, ведь мы сковали часть сил противника - группировку численностью 35-38 тысяч человек. Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так, она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс.

А вот Беларусь - союзник России. У Москвы и Минска стратегический договор о взаимопомощи. Это как США и Израиль - что бы там ни заявляли американские политики, Пентагон свои обязательства выполняет от "а" до "я": пригнал туда кучу войск, авиацию, самолеты-топливозаправщики, дал 1,9 млрд долларов на вооружение и боеприпасы для армии обороны Израиля. И если будет удар, я уверен, американцы либо дадут Томагавки, либо запустят их со своих кораблей.

Олег Жданов, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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