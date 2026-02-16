В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничает

Новая Конституция существенно укрепляет механизмы защиты политического поля от внешнего влияния.

Касым-Жомарт Токаев / akorda.kz

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум по новой Конституции страны. Считаю, что данная новость незаслуженно обделена вниманием. Касым-Жомарт Токаев коренным образом меняет систему власти в стране. Государство из просто президентской республики становится "суперпрезидентской".

Можно было бы говорить об автократии. Но новый Основной Закон повторяет норму 2022 года об ограничении количества президентских сроков. Такой может быть только один. И в 2029 году в Казахстане пройдёт транзит власти. Если только Токаев не воспользуется лазейкой (которую использовали ранее) - отсылкой к результатам референдума 1995 года. Тогда сможет просидеть на посту до 2033.

Но в любом случае новая Конституция существенно укрепляет механизмы защиты политического поля от внешнего влияния. Особенно больно это может ударить по механизмам русской "мягкой силы". Именно поэтому российские СМИ уже вторые сутки нервничают. А скоро, возможно, будут "исходить желчью".

В случае же если Токаев выберет путь транзита (то есть не будет пытаться усидеть подольше), Казахстан рискует стать государством, крайне привлекательным для партнёрства как государствами условного Запада. так и Востока и Юга. Оставаясь при этом страной с чрезвычайно мощными президентскими полномочиями и возможностью контроля над публичным пространством.

О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

