В Харькове никто россиян с цветами встречать не будет

Зеленский допускает захват Россией Харькова / Скриншот ТСН

В Харькове не было достаточной поддержки россиян еще с 2014 года. Мы все видели, как что-то начиналось кучкой заезжих московитов и местных коллаборантов - так и закончилось. Чтобы вы понимали, сейчас это огромный мегаполис, который все эти военные годы очень большими темпами расширялся. У нас новостроек прибавилось столько, сколько их не прибавилось в большинстве городов Украины. Спрос до сих пор на новые квартиры огромный (это я знаю от застройщиков). Количество жителей выросло существенно - и с оккупированных территорий, и даже самих россиян из соседних российских регионов (да, к сожалению), которые, получается, жить в России не хотят. Им в украинском Харькове лучше. Многие дважды убегать от войны не выдержат, и какой-то процент присоединится к сопротивлению.

Читайте такжеЗахват Харькова Россией и сценарий от Зеленского на Банковой объяснили заявление президентаНикто русских здесь с цветами встречать не будет, кроме совков. Именно здесь достаточно населения, которое было и находится сейчас на фронте. Именно здесь население, знающее о русской "любви" больше, чем в более отдаленных от России регионах.

Оккупировать огромный город, который враждебно к тебе относится (не всем количеством, но ведь я привела обоснование) - очень дорого стоит. Очень невыгодно и экономически, и политически.

Недавно американцы сказали: вторжением будет считаться пересечение границы хотя бы одним военнослужащим РФ. И если количество вновь прибывших на Донбасс доказать не просто, то пересечение границы с Харьковом - здесь все как на ладони. Пусть попробуют, пересекут, и увидим, кто дольше продержится. РФ с ее оккупацией миллионника (!!!), или мы с союзниками.

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Читайте такжеУгроза захвата Харькова: Терехов посоветовал россиянам "не разевать рот"В Харькове все эти годы есть "реклама" Донецкого аэропорта с вопросом: "вы хотите так же?" Что-то в таком роде.

Никто в своем уме здесь такого не хочет.

А еще, простите за предположение - у них учения с, как они ее называют, "Беларуссией". Таким "смелым" воинам, как россиянам, привычнее бросить на первую линию именно белорусов, чтобы получить возможность сказать "это не мы. Это белорусы".

К сожалению. И тогда это будет не Харьков.