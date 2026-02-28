В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидать

На фоне затяжной войны в Европе все четче прослеживается тенденция к пересмотру гуманитарных обязательств в отношении украинских беженцев. Последние законодательные инициативы Дании, ограничивающие предоставление убежища жителям условно "безопасных" регионов, поднимают критический вопрос дискриминации и нормализации агрессии. Павел Кравчук, эксперт по управлению миграцией и границами, анализирует, почему избирательный подход к безопасности территорий является логической ловушкой и как эрозия временной защиты может подорвать общеевропейскую поддержку Украины. Подробнее о рисках и политических последствиях — в материале автора.

Дания решила воспользоваться своим особым статусом в ЕС* и изменить правила применения временной защиты. Соответствующий законопроект вчера, 26 февраля, анонсировало Министерство иммиграции и интеграции.

Согласно анонсу, временную защиту на общих основаниях перестанут предоставлять выходцам из 14 регионов, признанных "менее затронутыми войной" (Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области).

Также коллективная защита не будет предоставляться мужчинам в возрасте 23-60 лет, если только они не могут подтвердить, что не являются военнообязанными.

Законопроект ожидаемо рассмотрят в апреле. Это сообщение появилось одновременно с новостями об ограничении защиты в Норвегии и Великобритании, а также более ранними шагами правительств Норвегии и Швейцарии.

В контексте российского вторжения признание одних регионов более безопасными, чем другие, — очень коварная вещь. Это нормализация войны и нормализация агрессии, дискриминация и просто логическая ловушка — ведь если в Полтавской области "безопасно", то остается только один шаг до предположения, что эвакуированные, например, из Харьковщины могут получить "безопасное убежище" там.

Парадокс в том, что 10 лет назад мы сами убеждали европеецев в том, что Украина за пределами зоны боевых действий безопасна, чтобы завоевать безвиз. Но тогда это действительно так было. Сегодня же это решение подразумевает двойные стандарты, согласно которым "безопасные" регионы достаточно хороши, чтобы там жили их жители, но недостаточно, чтобы туда путешествовать или туда инвестировать (достаточно посмотреть рекомендации МИД тех стран, которые вводят ограничения).

Об этическом измерении все ясно с тех пор, как в 2024 году для норвежского правительства не стало аргументом, например, то, что во Львове россияне убили семью из мамы и троих детей за три недели до признания его "безопасным".

Происходит эрозия временной защиты под давлением политических факторов, войны и просто времени, потому что она никогда не была предназначена для того, чтобы длиться 5 лет. Пока речь идет о странах, для которых решения Совета ЕС не являются обязательными (Норвегия, Швейцария, которые не являются членами ЕС, и Дания, которая является членом на особых условиях), но, если не будет найдено приемлемого решения на общеевропейском уровне, этот процесс дойдет и до остальной части ЕС, и с этой точки зрения предложенный Еврокомиссией план выхода из ТЗ с 2027 года из-за перехода на национальные статусы недостаточен и, вероятно, создаст дополнительную и ненужную турбулентность, которой можно избежать благодаря более системному подходу.

Если украинская вынужденная миграция станет весомой картой во внутренних политических играх в странах-членах ЕС, это может привести не только к нарушению прав бенефициаров защиты, но и к более глобальным проблемам с экономической, политической и военной поддержкой Украины.