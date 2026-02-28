Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидать

Павел Кравчук
28 февраля 2026, 06:34
"Признание части Украины "безопасной" — это путь к постепенной отмене коллективной защиты.
беженцы, паспорт
Дания и другие страны Европы постепенно ограничивают права украинцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

На фоне затяжной войны в Европе все четче прослеживается тенденция к пересмотру гуманитарных обязательств в отношении украинских беженцев. Последние законодательные инициативы Дании, ограничивающие предоставление убежища жителям условно "безопасных" регионов, поднимают критический вопрос дискриминации и нормализации агрессии. Павел Кравчук, эксперт по управлению миграцией и границами, анализирует, почему избирательный подход к безопасности территорий является логической ловушкой и как эрозия временной защиты может подорвать общеевропейскую поддержку Украины. Подробнее о рисках и политических последствиях — в материале автора.

Дания решила воспользоваться своим особым статусом в ЕС* и изменить правила применения временной защиты. Соответствующий законопроект вчера, 26 февраля, анонсировало Министерство иммиграции и интеграции.

видео дня

Согласно анонсу, временную защиту на общих основаниях перестанут предоставлять выходцам из 14 регионов, признанных "менее затронутыми войной" (Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области).

Также коллективная защита не будет предоставляться мужчинам в возрасте 23-60 лет, если только они не могут подтвердить, что не являются военнообязанными.

Законопроект ожидаемо рассмотрят в апреле. Это сообщение появилось одновременно с новостями об ограничении защиты в Норвегии и Великобритании, а также более ранними шагами правительств Норвегии и Швейцарии.

В контексте российского вторжения признание одних регионов более безопасными, чем другие, — очень коварная вещь. Это нормализация войны и нормализация агрессии, дискриминация и просто логическая ловушка — ведь если в Полтавской области "безопасно", то остается только один шаг до предположения, что эвакуированные, например, из Харьковщины могут получить "безопасное убежище" там.

Парадокс в том, что 10 лет назад мы сами убеждали европеецев в том, что Украина за пределами зоны боевых действий безопасна, чтобы завоевать безвиз. Но тогда это действительно так было. Сегодня же это решение подразумевает двойные стандарты, согласно которым "безопасные" регионы достаточно хороши, чтобы там жили их жители, но недостаточно, чтобы туда путешествовать или туда инвестировать (достаточно посмотреть рекомендации МИД тех стран, которые вводят ограничения).

Об этическом измерении все ясно с тех пор, как в 2024 году для норвежского правительства не стало аргументом, например, то, что во Львове россияне убили семью из мамы и троих детей за три недели до признания его "безопасным".

Происходит эрозия временной защиты под давлением политических факторов, войны и просто времени, потому что она никогда не была предназначена для того, чтобы длиться 5 лет. Пока речь идет о странах, для которых решения Совета ЕС не являются обязательными (Норвегия, Швейцария, которые не являются членами ЕС, и Дания, которая является членом на особых условиях), но, если не будет найдено приемлемого решения на общеевропейском уровне, этот процесс дойдет и до остальной части ЕС, и с этой точки зрения предложенный Еврокомиссией план выхода из ТЗ с 2027 года из-за перехода на национальные статусы недостаточен и, вероятно, создаст дополнительную и ненужную турбулентность, которой можно избежать благодаря более системному подходу.

Если украинская вынужденная миграция станет весомой картой во внутренних политических играх в странах-членах ЕС, это может привести не только к нарушению прав бенефициаров защиты, но и к более глобальным проблемам с экономической, политической и военной поддержкой Украины.

Источник

О персоне: Павел Кравчук

Павел Кравчук — украинский журналист, аналитик и эксперт, специализирующийся на темах свободы передвижения, миграционной политики и управления границами. Работает коммуникационным менеджером и аналитиком аналитического центра "Европа без барьеров". Окончил магистерскую программу "Теория и история культуры" в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Работал в ряде известных украинских СМИ. Освещает вопросы безвизового режима, правил пересечения границы с ЕС, внедрения систем EES (Entry/Exit System) и ETIAS, а также проблемы функционирования пунктов пропуска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз беженцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

08:30Мир
Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:45Фронт
И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

00:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Последние новости

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

Реклама
22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Реклама
18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять