Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причину

Пока Пекин сигнализирует о готовности к участию в мирных переговорах, вокруг возможного формата диалога формируется новая геополитическая конфигурация. В колонке речь идет о том, почему появление Китая в процессе меняет баланс сил и почему Москва не заинтересована в таком сценарии. Свою оценку дает Вадим Денисенко — политический аналитик и публичный эксперт по международной политике.

"В переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон", — заявил Си на встрече с Мерцем. После этого десятки украинских экспертов "прозрели" и начали писать о возможной и важной роли Китая в переговорах.

Ниже я повторю ряд тезисов, которые говорю последние 3 года о возможной роли Китая в переговорах. И повторю только для того, чтобы мы в очередной раз не искажали нашу "оптику"

1. Начать нужно с простого: главная война в мире — это не наша война. Главная война идет за то, кто и как будет зарабатывать на Европе. От этого будет зависеть, помимо всего прочего, ответ на вопрос технологического лидерства США или Китая в ближайшие десятилетия. А от этого, в свою очередь, может зависеть и то, кто будет страной номер 1.

2. За последний год европейцы показали значительный прогресс в понимании того, что нужно переоценивать свою роль в глобальном мироустройстве. И здесь мы имеем три разных подхода: немецкий (ЕС как отдельный центр силы или даже третий полюс мира); французский (диверсификация между США и Китаем); и, наконец, третий — ничего не делать по принципу "не может быть так, чтобы ничего не было". Этот принцип исповедует добрая половина членов ЕС.

3. Что касается нашей войны, то Китаю не нужна ни победа, ни поражение России. Китаю нужна слабая Россия с понятным и договороспособным центром, который ориентируется на Пекин. И Китаю нужна независимая Украина с выходом к Черному морю.

4. Украина остается интересным для Китая логистическим хабом на границе (в будущем в пределах) ЕС. Плюс Украина интересна возможными поставками зерна и частично некоторыми аспектами ВПК.

5. В переговорах по войне Китай не будет играть вторую скрипку в игре США. Пекин будет либо самостоятельным игроком, либо будет играть на равных с США. Это является одной из главных проблем для нас. Особенно, учитывая, что целью этих, пока только теоретически возможных переговоров, для Пекина будет чрезвычайно важно оставить Россию в своей полной технологической зависимости. Это может быть в определенной степени интересно ЕС, но это точно не устраивает США. И это дает большой люфт россиянам, которые будут активно торговать мифическим пакетом в 12 триллионов долларов от Дмитриева.

6. Если Пекин все же вступит в переговоры, это будут переговоры о сосуществовании треугольника США-Китай-ЕС (читай п.1). И нам нужно уже сейчас думать над пока теоретическими моделями того, как нам менять нашу переговорную стратегию. А вероятное появление Китая кардинально изменит ситуацию.

7. Неделю назад, когда стало известно о возможном визите Сибиги в Пекин, я писал, что в ходе этого визита Китай, с большой долей вероятности, будет предлагать какие-то очертания своего видения мирного урегулирования и участия КНР в восстановлении. Но Пекин будет ждать предложений от Украины. Насколько я понимаю, в МИД нет какой-то целостной картины того, что предлагать Китаю. Если наш министр поедет без четких предложений или хотя бы рамочных директив по этому вопросу, это будет даже хуже, чем просто отсутствие подобного визита. Насколько я понимаю, у нас никто не приступил к разработке этих документов.

8. Украина потеряла и теряет годы в коммуникации с Китаем. Наш уровень отношений не позволяет говорить даже с третьим кругом коммуникации руководителя КНР. Сейчас есть шанс частично это изменить. Главное не повторить сценарий прошлого визита делегации МИД в Китай. Тогда, напомню, после положительных отзывов о встречах в Пекине, на второй или третий день после возвращения делегации в Киев, Украина громко раскрыла историю о китайском студенте-шпионе. И мы снова откатились туда, где и были до этого.

9. И напоследок, хочу подчеркнуть один важный момент: больше всего не хочет участия Китая в переговорах именно Россия (причин много, но главная — КНР единственная страна, которая может прижать Россию).Я уверен, что появится большая информационная кампания россиян по разжиганию и без того высоких антикитайских настроений.