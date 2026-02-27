Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причину

Вадим Денисенко
27 февраля 2026, 22:21
Появление Пекина в переговорном процессе может кардинально изменить баланс сил и стать нежелательным сценарием для Москвы.
Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причину
Зачем Китаю переговоры и почему это проблема для РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Пока Пекин сигнализирует о готовности к участию в мирных переговорах, вокруг возможного формата диалога формируется новая геополитическая конфигурация. В колонке речь идет о том, почему появление Китая в процессе меняет баланс сил и почему Москва не заинтересована в таком сценарии. Свою оценку дает Вадим Денисенко — политический аналитик и публичный эксперт по международной политике.

"В переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон", — заявил Си на встрече с Мерцем. После этого десятки украинских экспертов "прозрели" и начали писать о возможной и важной роли Китая в переговорах.

Ниже я повторю ряд тезисов, которые говорю последние 3 года о возможной роли Китая в переговорах. И повторю только для того, чтобы мы в очередной раз не искажали нашу "оптику"

видео дня

1. Начать нужно с простого: главная война в мире — это не наша война. Главная война идет за то, кто и как будет зарабатывать на Европе. От этого будет зависеть, помимо всего прочего, ответ на вопрос технологического лидерства США или Китая в ближайшие десятилетия. А от этого, в свою очередь, может зависеть и то, кто будет страной номер 1.

2. За последний год европейцы показали значительный прогресс в понимании того, что нужно переоценивать свою роль в глобальном мироустройстве. И здесь мы имеем три разных подхода: немецкий (ЕС как отдельный центр силы или даже третий полюс мира); французский (диверсификация между США и Китаем); и, наконец, третий — ничего не делать по принципу "не может быть так, чтобы ничего не было". Этот принцип исповедует добрая половина членов ЕС.

3. Что касается нашей войны, то Китаю не нужна ни победа, ни поражение России. Китаю нужна слабая Россия с понятным и договороспособным центром, который ориентируется на Пекин. И Китаю нужна независимая Украина с выходом к Черному морю.

4. Украина остается интересным для Китая логистическим хабом на границе (в будущем в пределах) ЕС. Плюс Украина интересна возможными поставками зерна и частично некоторыми аспектами ВПК.

5. В переговорах по войне Китай не будет играть вторую скрипку в игре США. Пекин будет либо самостоятельным игроком, либо будет играть на равных с США. Это является одной из главных проблем для нас. Особенно, учитывая, что целью этих, пока только теоретически возможных переговоров, для Пекина будет чрезвычайно важно оставить Россию в своей полной технологической зависимости. Это может быть в определенной степени интересно ЕС, но это точно не устраивает США. И это дает большой люфт россиянам, которые будут активно торговать мифическим пакетом в 12 триллионов долларов от Дмитриева.

6. Если Пекин все же вступит в переговоры, это будут переговоры о сосуществовании треугольника США-Китай-ЕС (читай п.1). И нам нужно уже сейчас думать над пока теоретическими моделями того, как нам менять нашу переговорную стратегию. А вероятное появление Китая кардинально изменит ситуацию.

7. Неделю назад, когда стало известно о возможном визите Сибиги в Пекин, я писал, что в ходе этого визита Китай, с большой долей вероятности, будет предлагать какие-то очертания своего видения мирного урегулирования и участия КНР в восстановлении. Но Пекин будет ждать предложений от Украины. Насколько я понимаю, в МИД нет какой-то целостной картины того, что предлагать Китаю. Если наш министр поедет без четких предложений или хотя бы рамочных директив по этому вопросу, это будет даже хуже, чем просто отсутствие подобного визита. Насколько я понимаю, у нас никто не приступил к разработке этих документов.

8. Украина потеряла и теряет годы в коммуникации с Китаем. Наш уровень отношений не позволяет говорить даже с третьим кругом коммуникации руководителя КНР. Сейчас есть шанс частично это изменить. Главное не повторить сценарий прошлого визита делегации МИД в Китай. Тогда, напомню, после положительных отзывов о встречах в Пекине, на второй или третий день после возвращения делегации в Киев, Украина громко раскрыла историю о китайском студенте-шпионе. И мы снова откатились туда, где и были до этого.

9. И напоследок, хочу подчеркнуть один важный момент: больше всего не хочет участия Китая в переговорах именно Россия (причин много, но главная — КНР единственная страна, которая может прижать Россию).Я уверен, что появится большая информационная кампания россиян по разжиганию и без того высоких антикитайских настроений.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Си Цзиньпин Вадим Денисенко Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

23:15Война
Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:32Спорт
Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

21:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Последние новости

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Реклама
20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

Реклама
18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

Реклама
16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять