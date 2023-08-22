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В чем русские так похожи на немцев времен войны

Виктор Андрусив
22 августа 2023, 06:58
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Если россияне узнают правду о Буче, ситуация может стать даже еще хуже для нас, с точки зрения их готовности воевать до конца.
Коллаж: Главред, фото: Выкипедия
Россияне еще могут мобилизоваться / коллаж: Главред, фото: Википедия

Книга Оксфордского историка Николаса Старгардта (речь идет о книге Старгардта "Мобилизованная нация: Германия 1939-1945", - ред.) одно из самых впечатляющих, что приходилось читать в последнее время. Книга написана на основе писем и дневников немцев, и показывает как менялось их восприятие Второй мировой войны на протяжении всего периода. И книга вызывает шок, поскольку показывает насколько мы имеем дело с чем-то похожим сегодня. Очень сожалею, что ее не удалось прочитать до войны - многие вещи можно было бы предсказать и даже повлиять.

Убежден, что когда-то у Путина найдут много нацистских элементов. Слишком уж много аналогий между войной, которую объявил бункерный дед и войной Гитлера. А книга показывает, что российская пропаганда эксплуатировала те же самые мифы, что и немецкая.

Один из важных уроков, который дает книга заключается в том, что пропаганда ничего особенного не выдумывает. Она берет то, что уже живет в людях и разгоняет на все общество. Перед войной немцы жили с ресентиментом поражения в Первой мировой, однако, не воспринимали это как поражение. Для них новая война была желательна и ожидаема из двух аргументов. Первый - наши отцы и деды были героями, которых опозорило поражение из-за революции. Второй - мы должны воевать, чтобы не пришлось нашим детям. Поэтому начало войны у очень многих вызвало эйфорию. Автор приводит письма, в которых молодые немцы переживают, что не успеют попасть на фронт к победе.

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Второй важный урок - пропаганда аргументирует желания общества, а не создает их. Немцы хотели войны, но она должна была быть справедливой. Поэтому им объяснили, что война превентивная. Одно письмо солдата к матери особенно впечатлило. Он пишет ей, что в польском доме женщина отстреливалась до последнего, и они просто сожгли дом с ней. "Какой же мудрый наш фюрер, что мы первыми напали, иначе на месте этой женщины могла быть ты" - писал он матери. Аргументация вторжения в Советский Союз, вообще похожая аргументацию СВО - целью было свергнуть еврейско-большевистский режим и освободить народы.

Третий - возможно самый важный урок. Осознание совершенного зла не приводит к изменению поведения в правильном направлении. В 1943 немцы начали осознавать масштаб зла, который они совершили с евреями и другими народами. Если раньше они писали в своих дневниках, что рассказы об уничтожении евреев являются выдумкой англо-саксонской пропаганды, то с 1943 года они начали писать, что бомбардировки союзников являются карой за это. Но вместо того, чтобы остановиться, или перестать поддерживать нацистов, или быть более готовыми к бунтам и революциям - их сознание отреагировало совершенно иным образом: мы должны воевать до конца иначе с нами сделают то же самое, что мы сделали с евреями. Поэтому они еще больше мобилизовались на войну. И этот урок должен предостерегать нас. От того, что россияне узнают правду о Буче - ситуация может стать даже еще хуже для нас, с точки зрения их готовности воевать до конца.

Четвертый важный урок - после войны немцы не приняли совершенные ими преступления. Хотя общество массово восхищалось Гитлером и поддерживало войну - после войны немцы заняли позицию, что все преступления совершили нацисты, а народ не должен нести за это ответственность.

В книге можно найти множество аналогий на сегодняшние дни. Так, уже в начале 1945 года было понятно, что немцы проигрывают войну. Но тут появился новый аргумент-надо биться, потому что скоро коалиция союзников распадется. Ничего не напоминает? Типа давайте подождем избрания Трампа.

Книга дает понимание того, что, как и тогда, так и сегодня мы имеем дело с определенным сознанием народа, а не режимом. Рашизм, как и фашизм, является всего лишь зеркалом этого сознания. И одержать победу над сознанием гораздо труднее, чем танки и самолеты.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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