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В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлением

Виктор Андрусив
15 июня 2023, 19:29
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По состоянию на сейчас я остаюсь оптимистом. Особенно радуют показатели уничтоженной артиллерии.
В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлением
Терпение - лучшее оружие против вражеских ИПСО / коллаж: Главред, фото: 72-я ОМБр, Минобороны РФ

Сейчас все ежедневно ждут освобожденных территорий. Но важнее ждать уничтоженных танков, артиллерии и авиации врага. Все должны понять, если враг не теряет силу, он ответит позже. Поэтому новость о 100 м продвижения ценна не дистанцией, а количеством уничтоженных врагов.

Важнейшей новостью последних дней является задействование врагом резервов. Сейчас ВСУ утилизируют эти резервы. Без уничтожения резервов не возможен прорыв.

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Разница между предыдущими и этим контрнаступлением в том, что враг перешел к обороне. Я об этом давно писал, что Бахмут последняя крупная их наступательная операция. Поэтому сейчас происходит пробивание этой обороны. А это не только минные поля, это еще войска, которые надо уничтожать. И тут динамика ок.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

По состоянию на сейчас я остаюсь оптимистом. Особенно радуют показатели уничтоженной артиллерии. Через какое-то время враг начнет выдыхаться. И это еще ВСУ не задействовали свои "изюминки".

Терпение - лучшее оружие против враждебных ИПСО. Если вчера вы не начали радоваться новости об убийстве Делимханова, то потом не разочаровывались, когда его показали. Запомните враг никогда не может быть источником хороших новостей. Если он пишет что-то радостное для вас - значит готовит провокацию. Враг может разве подтвердить хорошие новости, которые сообщат вам ВСУ).

Победа будет за нами. Слава Украине.

Источник

война в Украине контрнаступление ВСУ
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