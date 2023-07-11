В чем главный результат саммита НАТО для Украины

Наше членство в первую очередь не о вопросе достижения стандартов НАТО, а о коренном изменении геополитики.

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Лидеры НАТО во время саммита в Вильнюсе / фото: lrt.lt

Если переводить генсека НАТО Йенса Столтенберга с дипломатического на нормальный язык, то главный результат саммита для Украины отражает баланс внутри Альянса. Для нас будет отдельный план, он не будет повторять План действий по членству, будет менее формализован и бюрократизирован. То есть более политический.

И это очевидно, ведь наше членство в первую очередь не о вопросе достижения стандартов НАТО, а о коренном изменении геополитики. Впервые за много и много лет страна, не считавшаяся частью Запада, ею станет, да и еще такая, что до сих пор считается в РФ "неправильной Россией", а украинцы соответственно "неправильными россиянами".

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То есть статус-кво после Второй мировой и после падения Берлинской стены оба меняются. Политический характер этого нового плана, который еще предстоит создать, является большим плюсом по сравнению с ПДЧ, но также и большим риском. Ведь его продолжительность и оценка выполнения будет зависеть не только от наших усилий, но и от геополитических раскладов и их оценки нашими союзниками. К ним, конечно, будут относиться оценки угрозы со стороны российского режима, но и соображения, что и как с ним вообще в будущем делать. Ну и с достижением критериев членства должны быть "отличниками", ведь найдется кто-то, кто скажет, что мы еще "не доросли" до НАТО.

Результат саммита, конечно, не тот, которого бы нам хотелось, неожиданностей пока нет. Но этот результат позволяет нам работать над движением вперед, а не ходить по кругу. И это плюс. К тому же Альянс не показал слабости в отношении РФ, а продолжает играть в "кошки-мышки". И коготки Запада все ближе к мышке. Стратегия "тысячи порезов" продолжается. На больше лидерства и солидарности у Запада пока не хватает. Саммит в Вильнюсе не стал прорывом и не стал совсем провалом. Так его в истории и запомнят.

Кто такой Павел Климкин? Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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