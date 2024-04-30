В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной теме

В настоящий момент этих прав у граждан Украины нет и когда они будут им возвращены - непонятно.

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Столтенберг / коллаж Главред, фото УНИАН

Прошли два года и шестьдесят шесть дней войны. На фронте сегодня, вроде бы, усе подуспокоилось и новых заметных продвижений россиян вперед я не вижу.

Хотя в целом, конечно, картина безрадостная и пока все эксперты сходятся на том, что этот новый пакет американской помощи, который то ли уже пришел в Украину, то ли вот-вот дойдет, сможет (в самом лучшем случае) лишь стабилизировать ситуацию и остановить продвижение россиян на Покровск.

Смогут ли ВСУ в обозримой перспективе перейти в наступление - никто толком сказать не может. Все сходятся на мысли, что если это и возможно, то только при условии сохранения достигнутого сейчас уровня военной помощи, да и то самое раннее - на будущий год.

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Сегодня прошли два взаимно противоречивых известия: сначала многие СМИ сообщили, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека, в котором говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции могут быть временно ограничены.

Между тем, статьи Конституции, в отношении которых установлены ограничения, гарантируют: неприкосновенность жилья (ст. 30); тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (ст. 31); невмешательство в личную и семейную жизнь (ст. 32); свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст. 33); право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, а также право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию (ст. 34); право участвовать в управлении общественными делами, референдумы, право свободно избирать и быть избранными в органы госвласти и местного самоуправления, равный доступ к общественным службам (ст. 38); право на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также право на забастовки (ст. 39,44); право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 41); право на предпринимательство и труд (ст. 42, 43); право на образование (ст. 53).

Далее в документе перечисляются, какие конкретно меры, применяемые в Украине во время военного положения, могут считаться отступлением от Конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах:

-принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

-введение комендантского часа;

-особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движения транспорта;

-осуществление досмотра вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

-запрет мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других мероприятий;

-запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства;

-запрет гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, менять место жительства или пребывания без надлежащего разрешения;

-установление военного сбора для физ и юрлиц.

Но потом министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг эту информацию и сообщил, что Украина сообщила Совету Европы о возможности ограничения определенных прав человека сразу после введения в стране военного положения в 2022 году. А сейчас Украина, напротив, сообщила Совету Европы, что она отказывается от ряда вполне определенных ограничений прав человека. Но от каких конкретно ограничений она отказывается - министр не сказал.

В сущности спор тут довольно бессодержательный. Какая, в сущности разница, с какой даты и какие из важнейших прав человека ограничены в Украине: с 2022 года или только с апреля нынешнего. Важно, что в настоящий момент этих прав у граждан Украины нет и когда они будут им возвращены - непонятно. Может быть, что и никогда…

Но это уже старая дискуссия. Мне все время напоминают, что я слишком требователен к украинской власти и должен понять, что во время войны такого рода ограничения неизбежны.

Но я все-таки еще раз обращу ваше внимание на то, что военное положение и война - это не одно и то же. И война - это, как не крути, некое объективное состояние которое нельзя создать в одностороннем порядке: нужен враг с которым она идет. А вот военное положение вовсе не требует такого второго субъекта: Верховная Рада проголосовала и готово: военное положение введено. Можно потом спорить до хрипоты были ли для этого основания или нет, но Рада голосует и вы уже "бац" - и находитесь в состоянии, когда прав человека у вас нет.

Вот, предположим Украина победила. Враг разбит и бежал восвояси. А Рада военное положение берет - и не отменяет. И все законно: никаких выборов, Рада в своем праве: военное положение исправно продлевает и эта власть бессменно правит в Украине вечно… Найдите изъян в моих рассуждениях!

Шутки шутками, но сегодня генсек НАТО Столтенберг уже твердо заявил, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашигтоне, Украине не получит приглашения вступить в этот альянс. А переговоры о вступлении в ЕС (решение о начале которых было принято еще в декабре) так и не начались. И когда они начнутся - неизвестно. Пишут, что в июне-июле. Но твердых дат не называют…

Вы можете мне не верить, но я убежден, что в Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за всей этой историей с правами человека и выборами в Украине. И, конечно же, за тем как Зеленский разрулит тему своей легитимности после 20 мая.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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