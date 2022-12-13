Для чего России нужно было все это начинать, чтобы так бездарно проигрывать войну, шаг за шагом?
Это проблема российского менталитета, российского генотипа, российской психоматрицы, которая записывается до пяти лет и воспроизводится в каждом новом поколении.
Это проклятая страна, это проклятая территория, это проклятый богом народ. Его можно прикрыть точно так же, как в свое время прикрыли Северную Корею.
Это проблема генетики. От россиян нужно просто огораживаться. Никакого контакта с ними после нашей победы. Забыть лет на сто об этом народе как о каком-то мировом функционале. Должно смениться четыре поколения, и лишь потом с ними можно будет пытаться контактировать.
Проблема – во всем народе. Исходя из и российских, и наших соцопросов, примерно три четверти (до 75%) населения Российской Федерации выступают за то, чтобы уничтожить Украину, целый народ. А это в чистом виде геноцид. Это нацистский ген, который откуда-то был вытащен и культивирован, потому мы и имеем такие проблемы.
Это проблема России, не наша. 100 миллионов генетических уродов, которые сейчас населяют российскую территорию, должны в течение ста лет вымереть. А дальше все-таки там возобладает определенная положительная динамика: найдутся доминантные гены, которые из этого народа воспроизведут более-менее другую нацию.
Но в ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактировать.
Все население России, 100 миллионов человек зомбированы. Хотя дело даже не в этом, а в том, что есть определенные генетические проблемы у российского народа. Ему нереально измениться в рамках одного поколения – должно смениться несколько поколений, чтобы получился народ с новой психоматрицей. А нынешнее поколение россиян умрет с идеей о том, что украинцы – это недонация, недочеловеки, которые подлежат уничтожению.
Путин – это просто говорящая голова этих 100 миллионов человек. Он просто озвучивает их хотелки. А потому внутри России нет никакой силы, которая бы могла остановить войну или заставить Путина выполнить действия для ее прекращения. Это может сделать только наше давление – Вооруженных сил Украины.
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор, специально для Главреда