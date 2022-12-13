Путин – это просто говорящая голова 100 миллионов человек. Он просто озвучивает их хотелки.

В ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактировать, считает Свитан / Telegram, Радио Свобода

Для чего России нужно было все это начинать, чтобы так бездарно проигрывать войну, шаг за шагом?

Это проблема российского менталитета, российского генотипа, российской психоматрицы, которая записывается до пяти лет и воспроизводится в каждом новом поколении.

Это проклятая страна, это проклятая территория, это проклятый богом народ. Его можно прикрыть точно так же, как в свое время прикрыли Северную Корею.

Это проблема генетики. От россиян нужно просто огораживаться. Никакого контакта с ними после нашей победы. Забыть лет на сто об этом народе как о каком-то мировом функционале. Должно смениться четыре поколения, и лишь потом с ними можно будет пытаться контактировать.

Проблема – во всем народе. Исходя из и российских, и наших соцопросов, примерно три четверти (до 75%) населения Российской Федерации выступают за то, чтобы уничтожить Украину, целый народ. А это в чистом виде геноцид. Это нацистский ген, который откуда-то был вытащен и культивирован, потому мы и имеем такие проблемы.

Это проблема России, не наша. 100 миллионов генетических уродов, которые сейчас населяют российскую территорию, должны в течение ста лет вымереть. А дальше все-таки там возобладает определенная положительная динамика: найдутся доминантные гены, которые из этого народа воспроизведут более-менее другую нацию.

Но в ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактировать.

Все население России, 100 миллионов человек зомбированы. Хотя дело даже не в этом, а в том, что есть определенные генетические проблемы у российского народа. Ему нереально измениться в рамках одного поколения – должно смениться несколько поколений, чтобы получился народ с новой психоматрицей. А нынешнее поколение россиян умрет с идеей о том, что украинцы – это недонация, недочеловеки, которые подлежат уничтожению.

Путин – это просто говорящая голова этих 100 миллионов человек. Он просто озвучивает их хотелки. А потому внутри России нет никакой силы, которая бы могла остановить войну или заставить Путина выполнить действия для ее прекращения. Это может сделать только наше давление – Вооруженных сил Украины.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор, специально для Главреда